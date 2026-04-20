Британия не задержала ни одного танкера теневого флота РФ из-за финансовых рисков

Военно-морской флот Британии так и не задержал ни один подсанкционный нефтяной танкер РФ. Причиной стало опасение, что швартовка и обслуживание судов может стоить десятки миллионов фунтов стерлингов.

Британия только задекларировала, что будет задерживать подсанционные танкеры РФ

Как известно, в марте премьер-министр Британии Кир Стармер пообещал "преследовать" плывущие под ложным флагом российские танкеры. Он говорил, что на борт этих судов могут быть доставлены спецподразделения и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

Однако никаких операций не проводили из-за спора в правительстве относительно того, где должны находиться суда и какое ведомство будет их оплачивать. В "затягивании процесса" обвиняют Министерство транспорта.

Издание пишет, что власти обратили внимание на случай с Панамским судном MV Matthew, которое было конфисковано ирландскими властями в сентябре 2023 года.

На борту судна находилось более 2,2 тонны кокаина стоимостью 157 млн евро. Но важно другое — техническое обслуживание, охрана и швартовка судна обошлись к настоящему моменту уже более чем в 10 млн фунтов стерлингов.

Ранее глава МИД Британии Иветт Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд выразили обеспокоенность тем, что захват танкеров может позволить российским наемникам пригласить убежище в Великобритании.

The Times отмечает, что в начале апреля танкер из "теневого флота" прошел через Ла-Манш в сопровождении российского фрегата. На следующий день через Ла-Манш прошли еще три попавших под санкции танкера.

Однако появилось утверждение, что ВМФ Британии воздерживается от захвата после получения юридической консультации от лорда Хермема, генерального прокурора.

До этого дня Великобритания до сих пор играла лишь вспомогательную роль в операциях по захвату российских танкеров в море.

The Times добавило, что теневой флот РФ насчитывает около 700 судов, перевозящих около 40% всего российского экспорта нефти. По состоянию на сегодняшний день Лондон ввел санкции против 544 судов российского теневого флота.