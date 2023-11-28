Будет нашим поражением. Президент Чехии обратился к партнерам Украины

По убеждению лидера Чехии Петра Павела, если международное сообщество ослабит поддержку Украины, это даст России еще больше шансов на победу в войне.
Президент Чехии призывает мир к усилению поддержки Украины
Как считает Петр Павел, прямо сейчас у Запада нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое, чтобы выбросить российских захватчиков с оккупированных ими территорий.
По словам лидера Чехии, как президент он оценивает российско-украинскую войну не только с военной точки зрения, но и с точки зрения принципов.
Лидер Чехии также предупреждает, что 2024 будет еще более сложным для нашей страны, а предстоящая зима столкнет украинцев со многими проблемами.
Чего ждать дальше от России
По убеждению Павела, во время зимы страна-агрессорка, уже успевшая перевести свою промышленность на военный лад, сможет еще больше восстановиться.
Он также напомнил о том, что российским оккупантам удается производить гораздо больше боеприпасов большого калибра, больше танков, а также мобилизовать еще больше солдат.
Более того, как известно, Москва продолжает переговоры с несколькими странами по поставке ей дополнительного вооружения.
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