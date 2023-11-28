Будет нашим поражением. Президент Чехии обратился к партнерам Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Будет нашим поражением. Президент Чехии обратился к партнерам Украины

Петер Павел
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Источник:  online.ua

По убеждению лидера Чехии Петра Павела, если международное сообщество ослабит поддержку Украины, это даст России еще больше шансов на победу в войне.

Президент Чехии призывает мир к усилению поддержки Украины

Как считает Петр Павел, прямо сейчас у Запада нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое, чтобы выбросить российских захватчиков с оккупированных ими территорий.

Любая меньшая помощь будет нашим поражением, – предупредил он.

По словам лидера Чехии, как президент он оценивает российско-украинскую войну не только с военной точки зрения, но и с точки зрения принципов.

Победа России укрепила бы идею о том, что другие режимы могут достигать своих целей силой и что они могут полагаться на слабость западных демократий, - отмечает Петр Павел.

Лидер Чехии также предупреждает, что 2024 будет еще более сложным для нашей страны, а предстоящая зима столкнет украинцев со многими проблемами.

Населению будет тяжело, а с нерешительностью стран, сейчас поддерживающих Украину, чувство разочарования будет расти. И, естественно, это создает ситуацию, которая не очень благоприятна для продолжения контрнаступательных операций, - добавил он.

Чего ждать дальше от России

По убеждению Павела, во время зимы страна-агрессорка, уже успевшая перевести свою промышленность на военный лад, сможет еще больше восстановиться.

Он также напомнил о том, что российским оккупантам удается производить гораздо больше боеприпасов большого калибра, больше танков, а также мобилизовать еще больше солдат.

Более того, как известно, Москва продолжает переговоры с несколькими странами по поставке ей дополнительного вооружения.

Если мы упустим возможность сохранить нашу поддержку Украины, следующий год может быть еще более благоприятным для Москвы. Этот год является ключевым для того, чтобы заложить основы успеха, следующий год будет сложнее, – предупреждает чешский лидер.

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