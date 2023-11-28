Будет нашим поражением. Президент Чехии обратился к партнерам Украины

По убеждению лидера Чехии Петра Павела, если международное сообщество ослабит поддержку Украины, это даст России еще больше шансов на победу в войне.

Президент Чехии призывает мир к усилению поддержки Украины

Как считает Петр Павел, прямо сейчас у Запада нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое, чтобы выбросить российских захватчиков с оккупированных ими территорий.

Любая меньшая помощь будет нашим поражением, – предупредил он. Поделиться

По словам лидера Чехии, как президент он оценивает российско-украинскую войну не только с военной точки зрения, но и с точки зрения принципов.

Победа России укрепила бы идею о том, что другие режимы могут достигать своих целей силой и что они могут полагаться на слабость западных демократий, - отмечает Петр Павел. Поделиться

Лидер Чехии также предупреждает, что 2024 будет еще более сложным для нашей страны, а предстоящая зима столкнет украинцев со многими проблемами.

Населению будет тяжело, а с нерешительностью стран, сейчас поддерживающих Украину, чувство разочарования будет расти. И, естественно, это создает ситуацию, которая не очень благоприятна для продолжения контрнаступательных операций, - добавил он. Поделиться

Чего ждать дальше от России

По убеждению Павела, во время зимы страна-агрессорка, уже успевшая перевести свою промышленность на военный лад, сможет еще больше восстановиться.

Он также напомнил о том, что российским оккупантам удается производить гораздо больше боеприпасов большого калибра, больше танков, а также мобилизовать еще больше солдат.

Более того, как известно, Москва продолжает переговоры с несколькими странами по поставке ей дополнительного вооружения.