Буде нашою поразкою. Президент Чехії звернувся до партнерів України

На переконання лідера Чехії Петра Павела, якщо міжнародна спільнота послабить підтримку України, то це дасть Росії ще більше шансів на перемогу у війні.
Президент Чехії закликає світ до посилення підтримки України
Як вважає Петр Павел, просто зараз у Заходу немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне для того, щоб викинути російських загарбників з окупованих ними територій.
За словами лідера Чехії, як президент він оцінює російсько-українську війну не тільки з військової точки зору, але й з точки зору принципів.
Лідер Чехії також попереджає, що 2024 рік буде ще складнішим для нашої країни, а прийдешня зима зіштовхне українців з багатьма проблемами.
Чого чекати далі від Росії
На переконання Павела, під час зими країна-агресорка, яка вже встигла перевести свою промисловість на воєнний лад, зможе ще більше відновитися.
Він також нагадав про те, що російським окупантам вдається виробляти набагато більше боєприпасів великого калібру, більше танків, а також мобілізувати ще більше вояк. А
Ба більше, як відомо, Москва продовжує переговори з кількома країнами щодо постачання їй додаткового озброєння.
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