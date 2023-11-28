Буде нашою поразкою. Президент Чехії звернувся до партнерів України

На переконання лідера Чехії Петра Павела, якщо міжнародна спільнота послабить підтримку України, то це дасть Росії ще більше шансів на перемогу у війні.

Президент Чехії закликає світ до посилення підтримки України

Як вважає Петр Павел, просто зараз у Заходу немає іншого вибору, окрім як дати Україні все необхідне для того, щоб викинути російських загарбників з окупованих ними територій.

Будь-яка менша допомога буде нашою поразкою, - попередив він. Поширити

За словами лідера Чехії, як президент він оцінює російсько-українську війну не тільки з військової точки зору, але й з точки зору принципів.

Перемога Росії зміцнила б ідею про те, що інші режими можуть досягати своїх цілей силою і що вони можуть покладатися на слабкість західних демократій, - зазначає Петр Павел. Поширити

Лідер Чехії також попереджає, що 2024 рік буде ще складнішим для нашої країни, а прийдешня зима зіштовхне українців з багатьма проблемами.

Населенню буде важко, а з нерішучістю країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування буде зростати. І природно, це створює ситуацію, яка не дуже сприятлива для продовження контрнаступальних операцій, - додав він. Поширити

Чого чекати далі від Росії

На переконання Павела, під час зими країна-агресорка, яка вже встигла перевести свою промисловість на воєнний лад, зможе ще більше відновитися.

Він також нагадав про те, що російським окупантам вдається виробляти набагато більше боєприпасів великого калібру, більше танків, а також мобілізувати ще більше вояк. А

Ба більше, як відомо, Москва продовжує переговори з кількома країнами щодо постачання їй додаткового озброєння.