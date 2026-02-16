Бывшие "вагнеровцы" готовят новые диверсии в Европе — инсайдеры
Бывшие "вагнеровцы" готовят новые диверсии в Европе — инсайдеры

Источник:  The Financial Times

По данным западных разведчиков, рекрутеры и пропагандисты, ранее работавшие на российский ПИК «Вагнер», стали основным инструментом для организации Кремлем диверсий по всей Европе.

  • Рекрутеры и пропагандисты бывших "вагнеровцев" стали основным инструментом организации диверсий по всей Европе от Кремля.
  • "Вагнеровцы" получили новую задачу - вербовать малообеспеченных европейцев для диверсий на территории НАТО.

"Вагнеровцы" получили новую задачу от Кремля в Европе

Статус «вагнеровцев» остается неопределенным с июня 2023 года, после неудачного восстания против высшего военного командования РФ, повлекшего репрессии и смерть основателя группировки Евгения Пригожина.

Об этом со ссылкой на источники сообщает FT.

Однако вербовщики «Вагнера», специализировавшиеся на привлечении мужчин из глубинки России воевать в Украине, получили новую задачу вербовать малообеспеченных европейцев для диверсий на территории НАТО, заявляют чиновники.

В последние два года Кремль расширил кампанию дестабилизации и диверсий по всей Европе, направленную на подорвание поддержки Украины Западом и распространение социальных беспорядков. Однако, столкнувшись со значительным сокращением количества тайных агентов после ряда высылок дипломатов из европейских столиц, руководители российской военной разведки (ГРУ) и ФСБ активно привлекают бывших работников Вагнера, которые ищут одноразовых агентов для выполнения задач в Европе, сообщили западные чиновники.

По словам высокопоставленных европейских разведчиков, агенты получают от оперативников «Вагнера» задачу на все: от поджогов автомобилей политиков и складов с помощью для Украины до выдачи себя за нацистских пропагандистов.

Обычно завербованные лица получают за это деньги, часто маргинализированы и иногда лишены четкой цели. У «Вагнера» была готовая сеть пропагандистов и рекрутеров, которые «разговаривают на их языке», отметил один европейский чиновник.

По его словам, российские спецслужбы обычно стремятся установить, по крайней мере, два «промежуточных» уровня между собой и агентами, которых они хотят привлечь к сотрудничеству.

В то же время, ФСБ, как правило, обращается к криминальным сетям и российской диаспоре, с которыми она наладила связи в ближнем зарубежье России, но они оказались менее эффективными в массовом наборе персонала, добавили собеседники издания.

Активный рекрутинг европейцев стал возможным благодаря значительному онлайн присутствию самого ПВК «Вагнера» и его поклонников в соцсетях. В частности, Телеграмм-каналы группировки были «удивительно мастерски и ловко оформлены», отметил второй европейский чиновник.

А эксочельщик «вагнеровцев» Пригожин в свое время был ответственным за управление самой известной российской «фабрикой троллей» в Санкт-Петербурге, которая более десяти лет назад начала распространять дезинформацию среди западной аудитории.

Роль сети «Вагнер» в саботажной кампании России изначально находилась под пристальным вниманием европейских разведывательных и служб безопасности. В частности, именно аккаунты в соцсетях, руководимые «Вагнером», ответственны за вербовку группы британцев в конце 2023 года, подожгли состав в Восточном Лондоне, где сохранялась помощь для Украины.

После этой диверсии европейские агентства постепенно обнаружили более широкую сеть «одноразовых» агентов «Вагнера» по всей Европе.

В то же время у западных органов безопасности есть определенное преимущество: хотя российские вербовщики выигрывают в масштабе и расходах, используя «вагнеровцев» для набора диверсантов-любителей, они уступают в компетентности и секретности. В настоящее время удалось предотвратить большее количество атак, чем агентам удалось организовать, сообщают западные чиновники.

