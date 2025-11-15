Финляндия депортировала в Россию экс-боевика ЧВК "Вагнер"

В РФ из Финляндии депортирован российский военный, бывший наемник частной военной компании «Вагнер», который в июне незаконно пересек границу и попал в Финляндию.
Главные тезисы
- Финляндия провела депортацию экс-боевика “Вагнера”, который попал на их территорию, незаконно пересекая границу.
- Пограничная служба Северной Карелии осуществила процесс депортации из-за нарушения законов страны.
Экс-боевика "Вагнера" депортировали из Финляндии в Россию
Депортацию провела пограничная служба Северной Карелии. Ведомство заявило, что обнародует информацию об этом конкретном случае, поскольку заявления о прошлом этого индивида распространились публично.
Ранее Yle сообщало, что финские власти задержали гражданина РФ, служившего в частной военной компании «Вагнера».
Пограничная служба Северной Карелии задержала его в Китее 17 июня после того, как он незаконно пересек границу с РФ в лесистой местности вдоль границы.
Мужчина, которого, по информации издания, зовут Евгений, заявил финским чиновникам, что он «убегает от войны».
Финские власти ранее подтвердили YLE, что мужчина подал заявку на получение международной защиты в Финляндии.
