Финляндия депортировала в Россию экс-боевика ЧВК "Вагнер"
Категория
Мир
Дата публикации

Финляндия депортировала в Россию экс-боевика ЧВК "Вагнер"

Вагнер
Читати українською
Источник:  Yle

В РФ из Финляндии депортирован российский военный, бывший наемник частной военной компании «Вагнер», который в июне незаконно пересек границу и попал в Финляндию.

Главные тезисы

  • Финляндия провела депортацию экс-боевика “Вагнера”, который попал на их территорию, незаконно пересекая границу.
  • Пограничная служба Северной Карелии осуществила процесс депортации из-за нарушения законов страны.

Экс-боевика "Вагнера" депортировали из Финляндии в Россию

Депортацию провела пограничная служба Северной Карелии. Ведомство заявило, что обнародует информацию об этом конкретном случае, поскольку заявления о прошлом этого индивида распространились публично.

Ранее Yle сообщало, что финские власти задержали гражданина РФ, служившего в частной военной компании «Вагнера».

Пограничная служба Северной Карелии задержала его в Китее 17 июня после того, как он незаконно пересек границу с РФ в лесистой местности вдоль границы.

Экс-боевик ППК "Вагнер"

Мужчина, которого, по информации издания, зовут Евгений, заявил финским чиновникам, что он «убегает от войны».

В то же время YLE нашла ряд изображений Евгения на оккупированных территориях востока Украины, где он участвовал в боевых действиях. В своих публичных аккаунтах в соцсетях он представлялся бойцом Вагнера и публиковал видео с критикой российского военного руководства.

Финские власти ранее подтвердили YLE, что мужчина подал заявку на получение международной защиты в Финляндии.

