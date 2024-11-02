Британский суд приговорил 49-летнего Петра Кухарского к 2,5 годам тюрьмы за его заявления о принадлежности к российскому ЧВК "Вагнер".
Главные тезисы
- Британский суд приговорил 49-летнего гражданина Британии Петра Кухарского к 2,5 годам тюремного заключения за его высказывания о принадлежности к ЧВК “Вагнер”.
- Кухарский демонстрировал агрессивное поведение на мероприятии, угрожая ножом и имитируя жесты перерезания горла, но признал, что его целью было провоцирование реакции участников.
- Прокуратура Великобритании заострит внимание на преследовании тех, кто поддерживает терроризм в любой форме, в связи с подобными случаями.
- Судебный процесс отмечен заявлениями Кухарского о принадлежности к ЧВК “Вагнер” и его действиях, нацеленных на привлечение внимания к политическим взглядам.
- Приговоренный мужчина признал, что использовал символику ЧВК 'Вагнер' с целью провокации реакции на свои экстремистские взгляды, что привело к его тюремному заключению.
Что известно о тюремном заключении Кухарского за заявления о поддержке ЧВК "Вагнер"
По информации представителей Королевской прокуратуры Великобритании, Кухарский 28 октября 2023 пришел на мероприятие по реконструкции боя викингов, одевшись в форму с нашивками ЧВК "Вагнер".
При этом мужчина вел себя агрессивно, угрожал ножом другим участникам и имитировал перерезание горла с помощью жестов.
По словам свидетелей, Кухарский заявлял, что присоединился к ЧВК "Вагнер" и даже принимал участие вместе с российскими наемниками в развязанной Кремлем преступной войне против Украины.
Он также распространял подобные заявления в разных постах на Facebook и сообщениях.
Что Кухарский заявил на допросе
Во время допроса мужчина заявил, что купил нашивки ЧВК "Вагнер" и присоединился к группе с целью провоцирования реакции со стороны других участников реконструкции из-за их позиций относительно развязанной Россией войны против Украины.
Кухарский присутствовал на слушании 16 августа 2024 года в Центральном уголовном суде, где признал себя виновным в том, что носил разнообразные символы, ассоциирующиеся с крайне правой идеологией и преимуществом белой расы.
Он отметил, что прокуратура будет всегда преследовать тех, кто поддерживает терроризм в любом виде.
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