Британский суд приговорил 49-летнего Петра Кухарского к 2,5 годам тюрьмы за его заявления о принадлежности к российскому ЧВК "Вагнер".

Что известно о тюремном заключении Кухарского за заявления о поддержке ЧВК "Вагнер"

По информации представителей Королевской прокуратуры Великобритании, Кухарский 28 октября 2023 пришел на мероприятие по реконструкции боя викингов, одевшись в форму с нашивками ЧВК "Вагнер".

При этом мужчина вел себя агрессивно, угрожал ножом другим участникам и имитировал перерезание горла с помощью жестов.

Петр Кухарский

По словам свидетелей, Кухарский заявлял, что присоединился к ЧВК "Вагнер" и даже принимал участие вместе с российскими наемниками в развязанной Кремлем преступной войне против Украины.

Он также распространял подобные заявления в разных постах на Facebook и сообщениях.

Что Кухарский заявил на допросе

Во время допроса мужчина заявил, что купил нашивки ЧВК "Вагнер" и присоединился к группе с целью провоцирования реакции со стороны других участников реконструкции из-за их позиций относительно развязанной Россией войны против Украины.

Кухарский присутствовал на слушании 16 августа 2024 года в Центральном уголовном суде, где признал себя виновным в том, что носил разнообразные символы, ассоциирующиеся с крайне правой идеологией и преимуществом белой расы.

Петр Кухарский утверждал, что воюет за группу Вагнера в рамках российского вторжения в Украину и агрессивно угрожал людям ножом, действуя на основе своих экстремистских взглядов и репутации террористической организации, чтобы вызвать страх у других, — отметил главный прокурор Королевской прокуратуры Великобритании. Поделиться

Он отметил, что прокуратура будет всегда преследовать тех, кто поддерживает терроризм в любом виде.