Повстанцы туареги в Мали заявляют, что не получали помощи от Украины в боевых действиях о военной хунте страны и российских наемников ЧВК Вагнер.
Главные тезисы
- Туареги в Мали отрицают получение помощи от Украины во время боев с российскими наемниками ЧВК “Вагнер”.
- Разгром ЧВК “Вагнер” и малийских солдат в августе стал причиной значительных потерь для обеих сторон, привлекая внимание мирового сообщества.
- Конфликт между туарегами и группой “Вагнер” продолжается, вызывая дополнительную напряженность в регионе.
- Восстание туарегов против правительства Мали началось в 2012 году.
Туареги опровергают информацию о помощи Украины в нападении на ЧВК "Вагнер" в Мали
По его словам, украинская сторона якобы не оказывала повстанцам никакой помощи во время нападения на армию Мали и наемников ЧВК "Вагнер" в июле.
Туареги – этническая группа, населяющая регион Сахары, в том числе часть северного Мали. Группировка начала восстание против правительства Малийской хунты в 2012 году, но впоследствии восстание перехватили исламистские группировки. В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с Бамако, но в конце 2022 года вышли из переговоров. Против туарегов, в частности, воюют вагнеровцы.
Что известно о разгроме повстанцами ЧВК "Вагнер" и военных армии Мали
В начале августа северные повстанцы заявили, что в ходе ожесточенных боев в городе Тинзауатен недалеко от границы с Алжиром они убили по меньшей мере 84 российских наемника "Вагнера" и 47 малийских солдат. Это самое большое поражение "Вагнера" с тех пор, как два года назад он вмешался, чтобы помочь военным властям этой западноафриканской страны.
Ни Мали, ни группа "Вагнера" не сообщили, сколько солдат они потеряли в столкновениях, хотя в заявлении от 29 июля группа "Вагнер" заявила, что понесла тяжелые потери. Власти Мали также признали тяжелые потери в бою, не называя цифр.
Позже в СМИ публиковались фото повстанцев-туарегов с флагом Украины.
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