Повстанцы туареги в Мали заявляют, что не получали помощи от Украины в боевых действиях о военной хунте страны и российских наемников ЧВК Вагнер.

Туареги опровергают информацию о помощи Украины в нападении на ЧВК "Вагнер" в Мали

Мы можем четко сказать, что не получали никакой внешней помощи для ведения боевых действий в Тинзауатене, заявил представитель альянса повстанцев Мохамед Эль-Маулуд Рамадан. Поделиться

По его словам, украинская сторона якобы не оказывала повстанцам никакой помощи во время нападения на армию Мали и наемников ЧВК "Вагнер" в июле.

Повстанцы туареги в Мали

Туареги – этническая группа, населяющая регион Сахары, в том числе часть северного Мали. Группировка начала восстание против правительства Малийской хунты в 2012 году, но впоследствии восстание перехватили исламистские группировки. В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с Бамако, но в конце 2022 года вышли из переговоров. Против туарегов, в частности, воюют вагнеровцы.

Что известно о разгроме повстанцами ЧВК "Вагнер" и военных армии Мали

В начале августа северные повстанцы заявили, что в ходе ожесточенных боев в городе Тинзауатен недалеко от границы с Алжиром они убили по меньшей мере 84 российских наемника "Вагнера" и 47 малийских солдат. Это самое большое поражение "Вагнера" с тех пор, как два года назад он вмешался, чтобы помочь военным властям этой западноафриканской страны.

Ни Мали, ни группа "Вагнера" не сообщили, сколько солдат они потеряли в столкновениях, хотя в заявлении от 29 июля группа "Вагнер" заявила, что понесла тяжелые потери. Власти Мали также признали тяжелые потери в бою, не называя цифр.

Позже в СМИ публиковались фото повстанцев-туарегов с флагом Украины.