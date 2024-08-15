Туареги у Малі заперечують допомогу України у нападі на ПВК "Вагнер"
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Туареги у Малі заперечують допомогу України у нападі на ПВК "Вагнер"

Повстанці туареги у Малі
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Джерело:  Reuters

Повстанці туареги у Малі заявляють, що не отримували допомоги від України у бойових діях про військової хунти країни та російських найманців ПВК “Вагнер”. 

Головні тези:

  • Туареги у Малі заперечують отримання будь-якої допомоги від України із метою повалити військову хунту та російських найманців ПВК “Вагнер”.
  • Повстанці туареги стверджують, що не отримували підтримки від України під час атак на ворогів у Малі, навіть у критичний момент нападу на армію та найманців.
  • Туареги – етнічна група, активна в регіоні Сахари, яка розпочала повстання проти уряду Малі у 2012 році і продовжує конфлікт з ісламістськими угрупованнями.
  • Розгром повстанців ПВК “Вагнер” та малійських солдатів у місті Тінзауатен в серпні призвів до значних втрат, як в російських найманців, так і в армії Малі.
  • Інформація про можливу допомогу України стала об’єктом суперечок і вимагає уточнень в контексті складної ситуації у регіоні.

Туареги спростовують інформацію про допомогу України у нападі на ПВК “Вагнер” у Малі

Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені, - заявив представник альянсу повстанців Мохамед Ель-Маулуд Рамадан.

За його словами, українська сторона нібито не надавала повстанцям жодної допомоги під час здійснення нападу на армію Малі та найманців ПВК “Вагнер” у Липні.

Туареги у Малі спростовують інформацію про допомогу України у нападі на ПВК Вагнер
Повстанці туареги у Малі

Туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але згодом повстання перехопили ісламістські угруповання. У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року вийшли з переговорів. Проти туарегів, зокрема, воюють вагнерівці.

Що відомо про розгром повстанцями ПВК “Вагнер” та військових армії Малі

На початку серпня північні повстанці заявили, що в ході запеклих боїв у місті Тінзауатен недалеко від кордону з Алжиром вони вбили щонайменше 84 російські найманці "Вагнера" та 47 малийських солдатів. Це найбільша поразка "Вагнера" з того часу, як два роки тому він втрутився, щоб допомогти військовій владі цієї західноафриканської країни.

Ні Малі, ні група "Вагнера" не повідомили, скільки солдатів вони втратили у сутичках, хоча у заяві від 29 липня група "Вагнер" заявила, що зазнала тяжких втрат. Влада Малі також визнала важкі втрати в бою, не називаючи цифр.

Пізніше у ЗМІ публікувалися фото повстанців-туарегів із прапором України.

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