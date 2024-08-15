Повстанці туареги у Малі заявляють, що не отримували допомоги від України у бойових діях про військової хунти країни та російських найманців ПВК “Вагнер”.

Туареги спростовують інформацію про допомогу України у нападі на ПВК “Вагнер” у Малі

Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені, - заявив представник альянсу повстанців Мохамед Ель-Маулуд Рамадан. Поширити

За його словами, українська сторона нібито не надавала повстанцям жодної допомоги під час здійснення нападу на армію Малі та найманців ПВК “Вагнер” у Липні.

Повстанці туареги у Малі

Туареги – етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але згодом повстання перехопили ісламістські угруповання. У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з Бамако, але наприкінці 2022 року вийшли з переговорів. Проти туарегів, зокрема, воюють вагнерівці.

Що відомо про розгром повстанцями ПВК “Вагнер” та військових армії Малі

На початку серпня північні повстанці заявили, що в ході запеклих боїв у місті Тінзауатен недалеко від кордону з Алжиром вони вбили щонайменше 84 російські найманці "Вагнера" та 47 малийських солдатів. Це найбільша поразка "Вагнера" з того часу, як два роки тому він втрутився, щоб допомогти військовій владі цієї західноафриканської країни.

Ні Малі, ні група "Вагнера" не повідомили, скільки солдатів вони втратили у сутичках, хоча у заяві від 29 липня група "Вагнер" заявила, що зазнала тяжких втрат. Влада Малі також визнала важкі втрати в бою, не називаючи цифр.

Пізніше у ЗМІ публікувалися фото повстанців-туарегів із прапором України.