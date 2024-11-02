Громадянина Британії відправили до в'язниці за підтримку ПВК "Вагнер"
Категорія
Світ
Дата публікації

Громадянина Британії відправили до в'язниці за підтримку ПВК "Вагнер"

ПВК Вагнер
Джерело:  online.ua

Британський суд засудив 49-річного Пьотра Кухарського до 2,5 років в'язниці за його заяви про приналежність до російської ПВК “Вагнер”. 

Головні тези:

  • Підтримка ПВК “Вагнер” призвела до тюремного ув'язнення громадянина Британії.
  • Пьотр Кухарський був засуджений до 2,5 років ув'язнення за свої заяви та дії, пов'язані з російською ПВК “Вагнер”.
  • Чоловік демонстрував агресивну поведінку на заході з реконструкції бою вікінгів, погрожуючи ножем та імітуючи жести перерізання горла.
  • У ході допиту Кухарський визнав, що намагався провокувати реакцію учасників заходу шляхом носіння символіки ПВК “Вагнер”.
  • Прокуратура Великої Британії підкреслила, що буде настійно переслідувати тих, хто підтримує тероризм у будь-якій формі.

Що відомо про тюремне ув’язнення Кухарського за заяви про підтримку ПВК “Вагнер”

За інформацією представників Королівської прокуратури Великої Британії, Кухарський 28 жовтня 2023 року прийшов на захід з реконструкції бою вікінгів, одягнувшись у форму з нашивками ПВК “Вагнер”.

При цьому чоловік поводився агресивно, погрожував ножем іншим учасникам і імітував перерізання горла за допомогою жестів.

У Британії чоловіка відправили до в’язниці через підтримку ПВК Вагнер
Пьотр Кухарський

За словами свідків, Кухарський заявляв, що приєднався до ПВК “Вагнер” і навіть приймав участь разом з російськими найманцями у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України.

Він також поширював подібні заяви у різних постах на Facebook і в повідомленнях.

Що Кухарський заявив на допиті

Під час допиту чоловік заявив, що купив нашивки ПВК “Вагнер” і приєднався до групи із метою провокування реакції з боку інших учасників реконструкції через їхні позиції стосовно розв’язаної Росією війни проти України.

Кухарський був присутній на слуханні 16 серпня 2024 року в Центральному кримінальному суді, де визнав себе винним у тому, що носив різноманітні символи, які асоціюються з вкрай правою ідеологією і перевагою білої раси.

Пьотр Кухарський стверджував, що воює за групу Вагнера в рамках російського вторгнення в Україну, та агресивно погрожував людям ножем, діючи на основі своїх екстремістських поглядів і репутації терористичної організації, щоб викликати страх у інших, — зазначив головний прокурор Королівської прокуратури Великої Британії.

Він зазначив, що прокуратура завжди переслідуватиме тих, хто підтримує тероризм у будь-якому вигляді.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Туареги у Малі заперечують допомогу України у нападі на ПВК "Вагнер"
Повстанці туареги у Малі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Живий чи мертвий. Що сталося з Пригожиним після заколоту ПВК "Вагнер" у Росії
Пригожин
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії горить база ПВК "Вагнер" — відео
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?