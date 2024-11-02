Британський суд засудив 49-річного Пьотра Кухарського до 2,5 років в'язниці за його заяви про приналежність до російської ПВК “Вагнер”.

Що відомо про тюремне ув’язнення Кухарського за заяви про підтримку ПВК “Вагнер”

За інформацією представників Королівської прокуратури Великої Британії, Кухарський 28 жовтня 2023 року прийшов на захід з реконструкції бою вікінгів, одягнувшись у форму з нашивками ПВК “Вагнер”.

При цьому чоловік поводився агресивно, погрожував ножем іншим учасникам і імітував перерізання горла за допомогою жестів.

Пьотр Кухарський

За словами свідків, Кухарський заявляв, що приєднався до ПВК “Вагнер” і навіть приймав участь разом з російськими найманцями у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України.

Він також поширював подібні заяви у різних постах на Facebook і в повідомленнях.

Що Кухарський заявив на допиті

Під час допиту чоловік заявив, що купив нашивки ПВК “Вагнер” і приєднався до групи із метою провокування реакції з боку інших учасників реконструкції через їхні позиції стосовно розв’язаної Росією війни проти України.

Кухарський був присутній на слуханні 16 серпня 2024 року в Центральному кримінальному суді, де визнав себе винним у тому, що носив різноманітні символи, які асоціюються з вкрай правою ідеологією і перевагою білої раси.

Пьотр Кухарський стверджував, що воює за групу Вагнера в рамках російського вторгнення в Україну, та агресивно погрожував людям ножем, діючи на основі своїх екстремістських поглядів і репутації терористичної організації, щоб викликати страх у інших, — зазначив головний прокурор Королівської прокуратури Великої Британії. Поширити

Він зазначив, що прокуратура завжди переслідуватиме тих, хто підтримує тероризм у будь-якому вигляді.