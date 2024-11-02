Британський суд засудив 49-річного Пьотра Кухарського до 2,5 років в'язниці за його заяви про приналежність до російської ПВК “Вагнер”.
Головні тези:
- Підтримка ПВК “Вагнер” призвела до тюремного ув'язнення громадянина Британії.
- Пьотр Кухарський був засуджений до 2,5 років ув'язнення за свої заяви та дії, пов'язані з російською ПВК “Вагнер”.
- Чоловік демонстрував агресивну поведінку на заході з реконструкції бою вікінгів, погрожуючи ножем та імітуючи жести перерізання горла.
- У ході допиту Кухарський визнав, що намагався провокувати реакцію учасників заходу шляхом носіння символіки ПВК “Вагнер”.
- Прокуратура Великої Британії підкреслила, що буде настійно переслідувати тих, хто підтримує тероризм у будь-якій формі.
Що відомо про тюремне ув’язнення Кухарського за заяви про підтримку ПВК “Вагнер”
За інформацією представників Королівської прокуратури Великої Британії, Кухарський 28 жовтня 2023 року прийшов на захід з реконструкції бою вікінгів, одягнувшись у форму з нашивками ПВК “Вагнер”.
При цьому чоловік поводився агресивно, погрожував ножем іншим учасникам і імітував перерізання горла за допомогою жестів.
За словами свідків, Кухарський заявляв, що приєднався до ПВК “Вагнер” і навіть приймав участь разом з російськими найманцями у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України.
Він також поширював подібні заяви у різних постах на Facebook і в повідомленнях.
Що Кухарський заявив на допиті
Під час допиту чоловік заявив, що купив нашивки ПВК “Вагнер” і приєднався до групи із метою провокування реакції з боку інших учасників реконструкції через їхні позиції стосовно розв’язаної Росією війни проти України.
Кухарський був присутній на слуханні 16 серпня 2024 року в Центральному кримінальному суді, де визнав себе винним у тому, що носив різноманітні символи, які асоціюються з вкрай правою ідеологією і перевагою білої раси.
Він зазначив, що прокуратура завжди переслідуватиме тих, хто підтримує тероризм у будь-якому вигляді.
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