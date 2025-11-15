Фінляндія депортувала до Росії ексбойовика ПВК "Вагнер"

До РФ із Фінляндії депортовано російського військового, колишнього найманця приватної військової компанії «Вагнера», який у червні незаконно перетнув кордон та потрапив до Фінляндії.
- Фінляндія депортувала до Росії колишнього найманця 'Вагнера', який незаконно перетнув кордон.
- Депортацію здійснила прикордонна служба Північної Карелії через порушення законів країни.
- Ексбойовик стверджував, що тікає від війни, проте його участь на окупованій території сходу України була документована.
Депортацію здійснила прикордонна служба Північної Карелії. Відомство заявило, що оприлюднює інформацію про цей конкретний випадок, оскільки заяви про минуле цього індивіда поширилися публічно.
Раніше Yle повідомляло, що фінська влада затримала громадянина РФ, який служив у приватній військовій компанії «Вагнера».
Прикордонна служба Північної Карелії затримала його в місті Кітее 17 червня після того, як він незаконно перетнув кордон з РФ в лісистій місцевості вздовж кордону.
Чоловік, якого, за інформацією видання, звати Євген, заявив фінським чиновникам, що він «тікає від війни».
Фінська влада раніше підтвердила YLE, що чоловік подав заявку на отримання міжнародного захисту в Фінляндії.
