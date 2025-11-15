Фінляндія депортувала до Росії ексбойовика ПВК "Вагнер"

До РФ із Фінляндії депортовано російського військового, колишнього найманця приватної військової компанії «Вагнера», який у червні незаконно перетнув кордон та потрапив до Фінляндії.

Ексбойовика “Вагнера” депортували з Фінляндії до Росії

Депортацію здійснила прикордонна служба Північної Карелії. Відомство заявило, що оприлюднює інформацію про цей конкретний випадок, оскільки заяви про минуле цього індивіда поширилися публічно.

Раніше Yle повідомляло, що фінська влада затримала громадянина РФ, який служив у приватній військовій компанії «Вагнера».

Прикордонна служба Північної Карелії затримала його в місті Кітее 17 червня після того, як він незаконно перетнув кордон з РФ в лісистій місцевості вздовж кордону.

Ексбойовик ПВК “Вагнер”

Чоловік, якого, за інформацією видання, звати Євген, заявив фінським чиновникам, що він «тікає від війни».

Водночас YLE знайшла низку зображень Євгена на окупованих територіях сходу України, де він брав участь у бойових діях. У своїх публічних акаунтах у соцмережах він представлявся бійцем «Вагнера» та публікував відео з критикою російського військового керівництва. Поширити

Фінська влада раніше підтвердила YLE, що чоловік подав заявку на отримання міжнародного захисту в Фінляндії.