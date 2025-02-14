Двоє "вагнерівців" отримали тюремні терміни у Польщі — за що саме

14 лютого в Польщі ув'язнили двох громадян Росії на 5 з половиною років за членство в російській ПВК «Вагнера» і шпигунство на користь Москви.

Двох "вагнерівців" ув’язнили у Польщі за шпигунство

Дії обвинувачених були спрямовані на те, щоб викликати соціальну тривогу, зокрема, змусити польське суспільство повірити, що члени ПВК «Вагнера» вже перебувають на території Республіки Польща, що польські служби не працюють, — заявив речник Окружного суду в Кракові.

Олексій Т. і Андрій Г. були заарештовані у Варшаві в серпні 2023 року і звинувачені в діяльності на користь іноземних розвідок, а також в участі в міжнародному збройному угрупуванні з метою вчинення терористичних злочинів.

За даними прокуратури, чоловіки розклеїли у Кракові та Варшаві плакати з QR-кодами, які вели на вербувальний сайт «Вагнера». Поширити

Раніше вони розклеїли плакати у Франції та Німеччині, висміюючи оборонну політику західних країн.