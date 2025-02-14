Двое "вагнеровцев" получили тюремные сроки в Польше — за что именно

14 февраля в Польше заключили в тюрьму двух граждан России на 5 с половиной лет за членство в российской ЧВК «Вагнера» и шпионаж в пользу Москвы.
Главные тезисы
- Двое граждан России были приговорены к тюремным срокам в Польше за членство в российской ЧВК Вагнер и шпионаж.
- Обвиняемые расклеивали плакаты с QR-кодами, вербуя людей на сайт Вагнера в Кракове и Варшаве.
- Их действия направлены были на вызов социальной тревоги в Польше.
Двух "вагнеровцев" арестовали в Польше за шпионаж
Действия обвиняемых были направлены на то, чтобы вызвать социальную тревогу, в частности, заставить польское общество поверить, что члены ПИК «Вагнера» уже находятся на территории Республики Польша, что польские службы не работают, — заявил представитель Окружного суда в Кракове.
Алексей Т. и Андрей Г. были арестованы в Варшаве в августе 2023 г. и обвинены в деятельности в пользу иностранных разведок, а также в участии в международной вооруженной группировке с целью совершения террористических преступлений.
Ранее они расклеили плакаты во Франции и Германии, высмеивая оборонную политику западных стран.
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