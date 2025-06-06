ЧВК "Вагнер" объявила о выходе из Мали — что происходит

Российская частная военная компания "Вагнер" решила выйти из африканской страны Мали после 3,5 лет присутствия там. Об этом решении боевиков объявили связанные с ними ресурсы в соцсетях.
Главные тезисы
- Кремлевские наемники утверждают, что выполнили свою задачу в Мали.
- Они кичатся тем, что помогли свергнуть демократическую власть в стране.
Что известно о выходе "Вагнера" из Мали
Кремлевские наемники нагло лгут, что многие годы подряд они "бок о бок с народом Мали сражались против терроризма".
Более того, вагнеровцы, мол, "выполнили главную задачу" — помогли военной хунте, которая свергла законное правительство, захватить все крупные города страны.
Также вагнервцы утверждают, что хунта выгнала из Мали военные контингенты западных стран, которые годами помогали свергнутому демократическому правительству бороться с местными исламистскими группировками, и пригласила "ЧВК Вагнер" помочь в борьбе с силами сопротивления.
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