Российская частная военная компания "Вагнер" решила выйти из африканской страны Мали после 3,5 лет присутствия там. Об этом решении боевиков объявили связанные с ними ресурсы в соцсетях.

Что известно о выходе "Вагнера" из Мали

Кремлевские наемники нагло лгут, что многие годы подряд они "бок о бок с народом Мали сражались против терроризма".

Более того, вагнеровцы, мол, "выполнили главную задачу" — помогли военной хунте, которая свергла законное правительство, захватить все крупные города страны.

Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население. Помогли местным патриотам создать мощную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю. Миссия завершена. ЧВК "Вагнер" возвращается домой, — кичатся они. Поделиться

Также вагнервцы утверждают, что хунта выгнала из Мали военные контингенты западных стран, которые годами помогали свергнутому демократическому правительству бороться с местными исламистскими группировками, и пригласила "ЧВК Вагнер" помочь в борьбе с силами сопротивления.