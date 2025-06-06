ЧВК "Вагнер" объявила о выходе из Мали — что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

ЧВК "Вагнер" объявила о выходе из Мали — что происходит

Что известно о выходе "Вагнера" из Мали
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Источник:  online.ua

Российская частная военная компания "Вагнер" решила выйти из африканской страны Мали после 3,5 лет присутствия там. Об этом решении боевиков объявили связанные с ними ресурсы в соцсетях.

Главные тезисы

  • Кремлевские наемники утверждают, что выполнили свою задачу в Мали.
  • Они кичатся тем, что помогли свергнуть демократическую власть в стране.

Что известно о выходе "Вагнера" из Мали

Кремлевские наемники нагло лгут, что многие годы подряд они "бок о бок с народом Мали сражались против терроризма".

Более того, вагнеровцы, мол, "выполнили главную задачу" — помогли военной хунте, которая свергла законное правительство, захватить все крупные города страны.

Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население. Помогли местным патриотам создать мощную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю. Миссия завершена. ЧВК "Вагнер" возвращается домой, — кичатся они.

Также вагнервцы утверждают, что хунта выгнала из Мали военные контингенты западных стран, которые годами помогали свергнутому демократическому правительству бороться с местными исламистскими группировками, и пригласила "ЧВК Вагнер" помочь в борьбе с силами сопротивления.

Народ и власть Мали благодарны "ЧВК Вагнер" за работу. Мы выполнили свою задачу. И мы возвращаемся домой, — добавили наемники Кремля.

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