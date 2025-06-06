ПВК "Вагнер" оголосила про вихід з Малі — що відбувається
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ПВК "Вагнер" оголосила про вихід з Малі — що відбувається

Що відомо про вихід “Вагнера” з Малі
Джерело:  online.ua

Російська приватна військова компанія "Вагнер" вирішила вийти з африканської країни Малі після 3,5 років присутності там. Про це рішення бойовиків оголосили пов'язані з ними ресурси в соцмережах.

Головні тези:

  • Кремлівські найманці стверджують, що виконали своє завдання в Малі.
  • Вони хизуються тим, що допомогли повалити демократичну владу в країні.

Що відомо про вихід “Вагнера” з Малі

Кремлівські найманці нахабно брешуть, що багато років поспіль вони "пліч-о-пліч із народом Малі билися проти тероризму".

Ба більше, вагнерівці, мовляв, "виконали головне завдання" — допомогли військовій хунті, яка повалила законний уряд, захопити всі великі міста країни.

Ми знищили тисячі бойовиків та їхніх командирів, які роками тероризували мирне населення. Допомогли місцевим патріотам створити сильну і дисципліновану армію, здатну захистити свою землю. Місію завершено. ПВК "Вагнер" повертається додому, — хизуються у ПВК.

Також “вагнервці” стверджують, що хунта вигнала з Малі військові контингенти західних країн, які роками допомагали поваленому демократичному уряду боротися з місцевими ісламістськими угрупованнями, та запросила "ПВК Вагнер" допомогти в боротьбі з силами опору.

Народ і влада Малі вдячні "ПВК Вагнер" за роботу. Ми виконали своє завдання. І ми повертаємося додому, — додали найманці Кремля.

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