Російська приватна військова компанія "Вагнер" вирішила вийти з африканської країни Малі після 3,5 років присутності там. Про це рішення бойовиків оголосили пов'язані з ними ресурси в соцмережах.
Головні тези:
- Кремлівські найманці стверджують, що виконали своє завдання в Малі.
- Вони хизуються тим, що допомогли повалити демократичну владу в країні.
Що відомо про вихід “Вагнера” з Малі
Кремлівські найманці нахабно брешуть, що багато років поспіль вони "пліч-о-пліч із народом Малі билися проти тероризму".
Ба більше, вагнерівці, мовляв, "виконали головне завдання" — допомогли військовій хунті, яка повалила законний уряд, захопити всі великі міста країни.
Також “вагнервці” стверджують, що хунта вигнала з Малі військові контингенти західних країн, які роками допомагали поваленому демократичному уряду боротися з місцевими ісламістськими угрупованнями, та запросила "ПВК Вагнер" допомогти в боротьбі з силами опору.
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