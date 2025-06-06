ПВК "Вагнер" оголосила про вихід з Малі — що відбувається

Російська приватна військова компанія "Вагнер" вирішила вийти з африканської країни Малі після 3,5 років присутності там. Про це рішення бойовиків оголосили пов'язані з ними ресурси в соцмережах.

Що відомо про вихід “Вагнера” з Малі

Кремлівські найманці нахабно брешуть, що багато років поспіль вони "пліч-о-пліч із народом Малі билися проти тероризму".

Ба більше, вагнерівці, мовляв, "виконали головне завдання" — допомогли військовій хунті, яка повалила законний уряд, захопити всі великі міста країни.

Ми знищили тисячі бойовиків та їхніх командирів, які роками тероризували мирне населення. Допомогли місцевим патріотам створити сильну і дисципліновану армію, здатну захистити свою землю. Місію завершено. ПВК "Вагнер" повертається додому, — хизуються у ПВК. Поширити

Також “вагнервці” стверджують, що хунта вигнала з Малі військові контингенти західних країн, які роками допомагали поваленому демократичному уряду боротися з місцевими ісламістськими угрупованнями, та запросила "ПВК Вагнер" допомогти в боротьбі з силами опору.