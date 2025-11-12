Россия планирует развалить НАТО изнутри — полковник Бундесвера Вагнер
Россия планирует развалить НАТО изнутри — полковник Бундесвера Вагнер

Read in English
Читати українською
Источник:  УНИАН

Война в Украине – это неудача Кремля, и в противостоянии с НАТО Кремль будет избегать полномасштабного конфликта, действуя гибридными методами.

Главные тезисы

  • Россия планирует развалить НАТО изнутри, используя гибридные методы и ограниченное военное воздействие.
  • Ограниченное вторжение России в НАТО может быть направлено на страны Балтии, спровоцировать раскол внутри альянса.
  • Российская агрессия будет более ограничена в военном плане, но интенсивна в информационной сфере.

России хватит двух бригад для военной операции против НАТО — Вагнер

Целью России в вероятном конфликте с НАТО будет не прорыв в Ла-Манш, а развал самого альянса изнутри. Толчком к этому может стать ограниченная военная операция, проведённая силой буквально двух бригад. Об этом в интервью DW рассказал полковник немецкой армии Армин Вагнер — военный историк и автор книги "Азбука апокалипсиса".

Он отмечает, что в 1970-80-е годы планировщики НАТО считали наиболее вероятными сценарии полномасштабной войны с Советским Союзом, во время которой орды советских танков будут рваться через Западную Германию в Ла-Манш. Однако теперь все очевиднее, что агрессия России против НАТО будет более ограничена в военном плане, но более интенсивна в информационной сфере.

Самый вероятный сценарий, который сегодня рассматривают в НАТО, — это "уколы иглой" со стороны России, говорит Вагнер. И будут наноситься эти уколы, по его словам, против стран Балтии.

В этом смысле очевидным уязвимым местом называется эстонский город Нарва, стоящий прямо на границе с РФ и где значительная часть населения имеет этнически русское происхождение.

Аналитик ссылается на недавно опубликованную книгу немецкого политолога Карло Масала, в которой описан реалистический сценарий, при котором РФ молниеносно захватывает пограничную Нарву силами двух армейских бригад (от 6 до 10 тысяч военнослужащих), которую можно реализовать без ущерба для усилий РФ на фронте в Украине.

По словам Вагнера, целью ограниченного вторжения в Эстонию будет попытка спровоцировать раскол внутри НАТО, когда страны западной и южной Европы откажутся вступать в прямой конфликт с РФ из-за того, что выглядит как маленький пограничный спор на другом конце континента.

Вагнер отмечает, что Москва стремится к возможности возродить империю в прежних границах, и война в Украине является неудачной попыткой на этом пути. По его мнению, кровавая мясорубка в Украине — это не то, что Кремль планирует делать дальше для захвата остальных территорий.

НАТО должен готовиться к разным сценариям

