Рютте объявил о значительном прогрессе в производстве боеприпасов странами НАТО

До недавнего времени Россия опережала союзников НАТО в производстве боеприпасов, однако ситуация кардинально изменилась: Североатлантический союз нарастил темпы и вышел вперед.

НАТО обгоняет Россию в производстве боеприпасов — Рютте

Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на форуме НАТО.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что мир сталкивается с реальными и долгосрочными угрозами, главной из которых остается непровоцированная война России против Украины. Поделиться

Он подчеркнул, что опасность, которую представляет Россия, не исчезнет даже после окончания войны, ведь страна продолжит быть дестабилизирующей силой в Европе и мире.

По его словам, Россия действует не самостоятельно: она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими государствами, расширяя оборонное взаимодействие до беспрецедентного уровня.

Эти страны, по данным генсека, готовятся к длительной конфронтации и работают над тем, чтобы взорвать глобальные правила.

В НАТО подчеркнули, что Альянс должен быть готов к этим вызовам, сохраняя принцип "мира через силу".

Для этого необходимо сосредоточиться на трех ключевых факторах:

увеличении количества вооружений,

креативность,

сотрудничества.

Генсек подчеркнул, что страны НАТО уже обладают самыми современными системами, обеспечивающими преимущество, но требуются большие объемы производства и быстрые поставки.

Мы уже меняем ситуацию с боеприпасами. До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все союзники НАТО вместе взятые. Марк Рютте Генсек НАТО

По его данным, по всей территории НАТО открываются десятки новых производственных линий, расширяются существующие мощности, а объемы производства оружия являются самыми высокими за последнее десятилетие.