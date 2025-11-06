Рютте оголосив про значний прогрес у виробництві боєприпасів країнами НАТО
Категорія
Світ
Дата публікації

Рютте оголосив про значний прогрес у виробництві боєприпасів країнами НАТО

НАТО
Рютте
Read in English

Донедавна Росія випереджала союзників НАТО у виробництві боєприпасів, однак ситуація кардинально змінилася: Альянс наростив темпи та вийшов уперед.

Головні тези:

  • НАТО збільшило темпи виробництва боєприпасів та обігнало Росію в цій сфері.
  • Росія співпрацює з іншими країнами, що загрожує стабільності у Європі та світі.
  • Необхідно зосередитися на збільшенні виробництва боєприпасів, креативності та співпраці для зміцнення обороноздатності НАТО.

НАТО обганяє Росію у виробництві боєприпасів — Рютте

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорив на форумі НАТО.

Генеральний секретар НАТО заявив, що світ стикається з реальними та довгостроковими загрозами, головною з яких залишається непровокована війна Росії проти України.

Він підкреслив, що небезпека, яку становить Росія, не зникне навіть після завершення війни, адже країна продовжить бути дестабілізуючою силою в Європі та світі.

За його словами, Росія діє не самостійно: вона співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими державами, розширюючи оборонну взаємодію до безпрецедентного рівня.

Ці країни, за даними генсека, готуються до довготривалої конфронтації та працюють над тим, щоб підірвати глобальні правила.

У НАТО наголосили, що Альянс має бути готовим до цих викликів, зберігаючи принцип "миру через силу".

Для цього необхідно зосередитися на трьох ключових факторах:

  • збільшенні кількості озброєнь,

  • креативності,

  • співпраці.

Генсек підкреслив, що країни НАТО вже володіють найсучаснішими системами, які забезпечують перевагу, але потрібні більші обсяги виробництва і швидкі поставки.

Ми вже змінюємо ситуацію з боєприпасами. Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники НАТО разом узяті.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

За його даними, по всій території НАТО відкриваються десятки нових виробничих ліній, розширюються існуючі потужності, а обсяги виробництва зброї є найвищими за останнє десятиліття.

Ми виробляємо більше, ніж за десятиліття. Нам потрібно розвивати цей прогрес в інших сферах, від високоякісної протиповітряної оборони до недорогих безпілотників-перехоплювачів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО Марк Рютте неочікувано прибув до України
Володимир Зеленський
Зеленський та Рютте
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
19 країн формату "Рамштайн" готові постачати Україні нові пакети військової допомоги — Рютте
Рютте
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Отримує маргінальні досягнення величезною ціною". Рютте поглузував із Путіна
Офіс Президента України
Рютте

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?