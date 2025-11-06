Рютте оголосив про значний прогрес у виробництві боєприпасів країнами НАТО

Донедавна Росія випереджала союзників НАТО у виробництві боєприпасів, однак ситуація кардинально змінилася: Альянс наростив темпи та вийшов уперед.
Головні тези:
- НАТО збільшило темпи виробництва боєприпасів та обігнало Росію в цій сфері.
- Росія співпрацює з іншими країнами, що загрожує стабільності у Європі та світі.
- Необхідно зосередитися на збільшенні виробництва боєприпасів, креативності та співпраці для зміцнення обороноздатності НАТО.
НАТО обганяє Росію у виробництві боєприпасів — Рютте
Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорив на форумі НАТО.
Він підкреслив, що небезпека, яку становить Росія, не зникне навіть після завершення війни, адже країна продовжить бути дестабілізуючою силою в Європі та світі.
За його словами, Росія діє не самостійно: вона співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими державами, розширюючи оборонну взаємодію до безпрецедентного рівня.
Ці країни, за даними генсека, готуються до довготривалої конфронтації та працюють над тим, щоб підірвати глобальні правила.
У НАТО наголосили, що Альянс має бути готовим до цих викликів, зберігаючи принцип "миру через силу".
Для цього необхідно зосередитися на трьох ключових факторах:
збільшенні кількості озброєнь,
креативності,
співпраці.
Генсек підкреслив, що країни НАТО вже володіють найсучаснішими системами, які забезпечують перевагу, але потрібні більші обсяги виробництва і швидкі поставки.
За його даними, по всій території НАТО відкриваються десятки нових виробничих ліній, розширюються існуючі потужності, а обсяги виробництва зброї є найвищими за останнє десятиліття.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-