Росія планує розвалити НАТО зсередини — полковник Бундесверу Вагнер

Війна в Україні - це невдача Кремля, і в протистоянні з НАТО Кремль уникатиме повномасштабного конфлікту, діючи гібридними методами.
Головні тези:
- Росія планує розвалити НАТО зсередини, використовуючи обмежену військову дію та інформаційні технології.
- Російська агресія проти НАТО буде більш обмеженою у військовому плані, але більш інтенсивною в інформаційній сфері.
- Найімовірніший сценарій вторгнення Росії у НАТО - “уколи голкою”, спрямовані на країни Балтії.
Росії вистачить двох бригад для військової операції проти НАТО — Вагнер
Метою Росії у ймовірному конфлікті з НАТО буде не прорив до Ла-Маншу, а розвал самого альянсу зсередини. Поштовхом до цього може стати обмежена військова операція, проведена силою буквально двох бригад. Про це в інтерв'ю DW розповів полковник німецької армії Армін Вагнер — військовий історик і автор книжки "Азбука апокаліпсису".
Він зазначає, що в 1970-80-х роках планувальники НАТО вважали найімовірнішими сценарії повномасштабної війни з Радянським Союзом, під час якої орди радянських танків рватимуться через Західну Німеччину до Ла-Маншу. Однак тепер дедалі очевидніше, що агресія Росії проти НАТО буде більш обмеженою у військовому плані, але більш інтенсивною в інформаційній сфері.
Найімовірніший сценарій, який сьогодні розглядають у НАТО — це "уколи голкою" з боку Росії, каже Вагнер. І завдаватимуться ці уколи, за його словами, проти країн Балтії.
У цьому сенсі очевидним вразливим місцем називається естонське місто Нарва, яке стоїть прямо на кордоні з РФ і де значна частина населення має етнічно російське походження.
Аналітик посилається на нещодавно опубліковану книгу німецького політолога Карло Масала, в якій описано реалістичний сценарій, за якого РФ блискавично захоплює прикордонну Нарву силами двох армійських бригад (від 6 до 10 тисяч військовослужбовців), що можна реалізувати без шкоди для зусиль РФ на фронті в Україні.
Вагнер зазначає, що Москва прагне за можливості відродити імперію в колишніх кордонах, і війна в Україні є невдалою спробою на цьому шляху. На його думку, кривава м'ясорубка в Україні — це не те, що Кремль планує робити далі для захоплення решти територій.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-