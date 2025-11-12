Росія планує розвалити НАТО зсередини — полковник Бундесверу Вагнер
Росія планує розвалити НАТО зсередини — полковник Бундесверу Вагнер

Вагнер
Read in English
Джерело:  УНІАН

Війна в Україні - це невдача Кремля, і в протистоянні з НАТО Кремль уникатиме повномасштабного конфлікту, діючи гібридними методами.

Головні тези:

  • Росія планує розвалити НАТО зсередини, використовуючи обмежену військову дію та інформаційні технології.
  • Російська агресія проти НАТО буде більш обмеженою у військовому плані, але більш інтенсивною в інформаційній сфері.
  • Найімовірніший сценарій вторгнення Росії у НАТО - “уколи голкою”, спрямовані на країни Балтії.

Росії вистачить двох бригад для військової операції проти НАТО — Вагнер

Метою Росії у ймовірному конфлікті з НАТО буде не прорив до Ла-Маншу, а розвал самого альянсу зсередини. Поштовхом до цього може стати обмежена військова операція, проведена силою буквально двох бригад. Про це в інтерв'ю DW розповів полковник німецької армії Армін Вагнер — військовий історик і автор книжки "Азбука апокаліпсису".

Він зазначає, що в 1970-80-х роках планувальники НАТО вважали найімовірнішими сценарії повномасштабної війни з Радянським Союзом, під час якої орди радянських танків рватимуться через Західну Німеччину до Ла-Маншу. Однак тепер дедалі очевидніше, що агресія Росії проти НАТО буде більш обмеженою у військовому плані, але більш інтенсивною в інформаційній сфері.

Найімовірніший сценарій, який сьогодні розглядають у НАТО — це "уколи голкою" з боку Росії, каже Вагнер. І завдаватимуться ці уколи, за його словами, проти країн Балтії.

У цьому сенсі очевидним вразливим місцем називається естонське місто Нарва, яке стоїть прямо на кордоні з РФ і де значна частина населення має етнічно російське походження.

Аналітик посилається на нещодавно опубліковану книгу німецького політолога Карло Масала, в якій описано реалістичний сценарій, за якого РФ блискавично захоплює прикордонну Нарву силами двох армійських бригад (від 6 до 10 тисяч військовослужбовців), що можна реалізувати без шкоди для зусиль РФ на фронті в Україні.

За словами Вагнера, метою обмеженого вторгнення в Естонію буде спроба спровокувати розкол усередині НАТО, коли країни західної та південної Європи відмовляться вступати в прямий конфлікт із РФ через те, що виглядає як маленька прикордонна суперечка на іншому кінці континенту.

Вагнер зазначає, що Москва прагне за можливості відродити імперію в колишніх кордонах, і війна в Україні є невдалою спробою на цьому шляху. На його думку, кривава м'ясорубка в Україні — це не те, що Кремль планує робити далі для захоплення решти територій.

