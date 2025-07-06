Бывший глава Intel назвал причины провала компании
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Технологии
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Бывший глава Intel назвал причины провала компании

Что не так с Intel
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Источник:  Nikkei Asia

Бывший генеральный директор Intel Пэт Хелсингер откровенно признался, что компания недооценила влияние искусственного интеллекта на развитие человечества, поэтому упустила много возможностей.

Главные тезисы

  • Компания сосредотачивалась на технологии "инференции", однако это был неправильный шаг.
  • Новый гендиректор Лип-Бу Тан решил сосредоточиться на дизайне для развития Intel.

Что не так с Intel

По словам Пета Хелсингера, предыдущая стратегия оказалась ошибочной, однако это стало очевидно только сейчас.

Главная проблема заключалась в том, что команда Intel сконцентрировалась на технологии "инференции", в то время как конкуренты активно инвестировали в обучение моделей ИИ.

Intel делала ставку на то, что основным направлением станет обработка готовых моделей (inference), а не обучение, и была уверена в своих позициях на этом рынке.

Однако реалии рынка шокировали многих: лидерство захватила NVIDIA, в частности, благодаря своей платформе CUDA.

Пэт Хелсингер признает тот факт, что Intel так и не смогла предложить конкурентоспособные решения в сфере ИИ-процессоров.

Линейка Gaudi частично работает в дата-центрах, но особой популярности не приобрела. Проект Falcon Shores отменили, в то время как NVIDIA и AMD давно заняли свою нишу.

Однако команду Intel не остановили ее предыдущие неудачи.

Согласно последним данным, новый гендиректор Лип-Бу Тан решил сосредоточиться на дизайне.

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