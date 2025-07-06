Бывший глава Intel назвал причины провала компании

Бывший генеральный директор Intel Пэт Хелсингер откровенно признался, что компания недооценила влияние искусственного интеллекта на развитие человечества, поэтому упустила много возможностей.
Главные тезисы
- Компания сосредотачивалась на технологии "инференции", однако это был неправильный шаг.
- Новый гендиректор Лип-Бу Тан решил сосредоточиться на дизайне для развития Intel.
Что не так с Intel
По словам Пета Хелсингера, предыдущая стратегия оказалась ошибочной, однако это стало очевидно только сейчас.
Главная проблема заключалась в том, что команда Intel сконцентрировалась на технологии "инференции", в то время как конкуренты активно инвестировали в обучение моделей ИИ.
Однако реалии рынка шокировали многих: лидерство захватила NVIDIA, в частности, благодаря своей платформе CUDA.
Пэт Хелсингер признает тот факт, что Intel так и не смогла предложить конкурентоспособные решения в сфере ИИ-процессоров.
Однако команду Intel не остановили ее предыдущие неудачи.
Согласно последним данным, новый гендиректор Лип-Бу Тан решил сосредоточиться на дизайне.
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