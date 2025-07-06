Бывший глава Intel назвал причины провала компании

Бывший генеральный директор Intel Пэт Хелсингер откровенно признался, что компания недооценила влияние искусственного интеллекта на развитие человечества, поэтому упустила много возможностей.

Что не так с Intel

По словам Пета Хелсингера, предыдущая стратегия оказалась ошибочной, однако это стало очевидно только сейчас.

Главная проблема заключалась в том, что команда Intel сконцентрировалась на технологии "инференции", в то время как конкуренты активно инвестировали в обучение моделей ИИ.

Intel делала ставку на то, что основным направлением станет обработка готовых моделей (inference), а не обучение, и была уверена в своих позициях на этом рынке. Поделиться

Однако реалии рынка шокировали многих: лидерство захватила NVIDIA, в частности, благодаря своей платформе CUDA.

Пэт Хелсингер признает тот факт, что Intel так и не смогла предложить конкурентоспособные решения в сфере ИИ-процессоров.

Линейка Gaudi частично работает в дата-центрах, но особой популярности не приобрела. Проект Falcon Shores отменили, в то время как NVIDIA и AMD давно заняли свою нишу. Поделиться

Однако команду Intel не остановили ее предыдущие неудачи.