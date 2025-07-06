Колишній глава Intel назвав причини провалу компанії

Колишній генеральний директор Intel Пет Гелсінгер відверто зізнався, що компанія недооцінила вплив штучного інтелекту на розвиток людства, тому втратила багато можливостей.
Головні тези:
- Компанія зосереджувалася на технології “інференції”, однак це був хибний крок.
- Новий гендиректор Ліп-Бу Тан наразі вирішив зосередитися на дизайні для розвитку Intel.
Що не так з Intel
За словами Пета Гелсінгера, попередня стратегія виявилася хибною, однак це стало очевидно лише зараз.
Головна проблема полягала в тому, що команда Intel сконцентрувалася на технології "інференції", тоді як конкуренти активно інвестували в навчання моделей ШІ.
Проте реалії ринку шокували багатьох: лідерство захопила NVIDIA, зокрема завдяки своїй платформі CUDA.
Пет Гелсінгер визнає, той факт, що Intel так і не змогла запропонувати конкурентоспроможні рішення у сфері ШІ-процесорів.
Однак команду Intel не зупинили її попередні невдачі.
Згідно з останніми даними, новий гендиректор Ліп-Бу Тан наразі вирішив зосередитися на дизайні.
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