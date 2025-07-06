Колишній глава Intel назвав причини провалу компанії

Колишній генеральний директор Intel Пет Гелсінгер відверто зізнався, що компанія недооцінила вплив штучного інтелекту на розвиток людства, тому втратила багато можливостей.

Що не так з Intel

За словами Пета Гелсінгера, попередня стратегія виявилася хибною, однак це стало очевидно лише зараз.

Головна проблема полягала в тому, що команда Intel сконцентрувалася на технології "інференції", тоді як конкуренти активно інвестували в навчання моделей ШІ.

Intel робила ставку на те, що основним напрямком стане обробка готових моделей (inference), а не навчання, і була впевнена у своїх позиціях на цьому ринку. Поширити

Проте реалії ринку шокували багатьох: лідерство захопила NVIDIA, зокрема завдяки своїй платформі CUDA.

Пет Гелсінгер визнає, той факт, що Intel так і не змогла запропонувати конкурентоспроможні рішення у сфері ШІ-процесорів.

Лінійка Gaudi частково працює в дата-центрах, але особливої популярності не набула. Проект Falcon Shores скасували, тоді як NVIDIA і AMD давно зайняли свою нішу. Поширити

Однак команду Intel не зупинили її попередні невдачі.