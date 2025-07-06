Колишній глава Intel назвав причини провалу компанії
Категорія
Технології
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Колишній глава Intel назвав причини провалу компанії

Що не так з Intel
Джерело:  Nikkei Asia

Колишній генеральний директор Intel Пет Гелсінгер відверто зізнався, що компанія недооцінила вплив штучного інтелекту на розвиток людства, тому втратила багато можливостей.

Головні тези:

  • Компанія зосереджувалася на технології “інференції”, однак це був хибний крок.
  • Новий гендиректор Ліп-Бу Тан наразі вирішив зосередитися на дизайні для розвитку Intel.

Що не так з Intel

За словами Пета Гелсінгера, попередня стратегія виявилася хибною, однак це стало очевидно лише зараз.

Головна проблема полягала в тому, що команда Intel сконцентрувалася на технології "інференції", тоді як конкуренти активно інвестували в навчання моделей ШІ.

Intel робила ставку на те, що основним напрямком стане обробка готових моделей (inference), а не навчання, і була впевнена у своїх позиціях на цьому ринку.

Проте реалії ринку шокували багатьох: лідерство захопила NVIDIA, зокрема завдяки своїй платформі CUDA.

Пет Гелсінгер визнає, той факт, що Intel так і не змогла запропонувати конкурентоспроможні рішення у сфері ШІ-процесорів.

Лінійка Gaudi частково працює в дата-центрах, але особливої популярності не набула. Проект Falcon Shores скасували, тоді як NVIDIA і AMD давно зайняли свою нішу.

Однак команду Intel не зупинили її попередні невдачі.

Згідно з останніми даними, новий гендиректор Ліп-Бу Тан наразі вирішив зосередитися на дизайні.

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