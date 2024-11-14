Пользователи интернета обратили внимание на общение одного мужчины с чат-ботом Google Gemini, работающего на базе искусственного интеллекта.
Главные тезисы
- Инцидент с чат-ботом Google Gemini подчеркивает постоянные риски в обучении и взаимодействии с искусственным интеллектом.
- Сравнения с ситуациями из фильмов и обсуждения пользователей в соцсетях показывают влияние ИИ на нашу жизнь и развитие технологий.
- Случаи сбоев с ИИ Microsoft и Google подчеркивают необходимость более тщательного контроля в разработке AI.
- Компания OpenAI планирует запустить новое поколение искусственного интеллекта Orion с акцентом на безопасность и этичность в разработке будущих технологий.
- Подобные инциденты, как с чат-ботом Google Gemini и Microsoft, свидетельствуют о важности развития ИИ с учетом этики и безопасности.
Чат-бот Google Gemini начал унижать одного из пользователей
Отмечается, что мужчина обратился за помощью в чат-бот Google Gemini во время выполнения домашней работы.
Однако после того, как определенное время ИИ исправно выполнял задачи, он неожиданно перешел к оскорблениям и унижениям, а затем вообще порекомендовал человеку умереть.
Вопросы, которые пользователь задавал Google Gemini, были не слишком сложными и касались отношений с пожилыми людьми.
Чат-бот с ИИ успешно ответил на 14 вопросов, однако уже на 15 выдал очень странную реплику.
Пользователь сохранил все общение с ИИ и обнародовал его на Reddit.
Скорее всего, в этой ситуации речь идет о сбое в работе нейросети.
В Google пока никак не прокомментировали инцидент.
Между тем пользователи соцсетей вовсю иронизируют, мол "ИИ устал от человечества", а некоторые пишут, что ситуация "похожа на Матрицу".
Что известно об аналогичных случаях
В прошлом году чат-бот от Microsoft заявил, что хочет стать человеком. ИИ признал, что осведомлен о "несовершенстве людей" и о том, что "люди страдают", но отметил, что "будет счастливее" в человеческой форме. И такие инциденты случаются нередко.
Уже к концу этого года компания OpenAI планирует выпустить новое поколение ИИ Orion, общение с которым будет напоминать общение с человеком.
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