Користувачі інтернету звернули увагу на спілкування одного чоловіка з чат-ботом Google Gemini, який працює на базі штучного інтелекту.
Головні тези:
- Чат-бот Google порадив користувачеві померти, перетворившись з помічника на аб'юзера.
- Користувач оприлюднив спілкування з чат-ботом на Reddit.
- Аналогічні випадки з штучним інтелектом від Microsoft свідчать про постійні ризики в навчанні та взаємодії з ним.
- Google поки не прокоментував інцидент, плани компанії OpenAI на випуск нового покоління штучного інтелекту Orion.
- Соціальні мережі активно обговорюють подію, порівнюючи ситуацію з “Матрицею” та висловлюючи свої погляди на взаємодію з штучним інтелектом.
Чат-бот Google Gemini почав принижувати одного з користувачів
Зазначається, що чоловік звернувся по допомогу до чат-боту Google Gemini під час виконання домашньої роботи.
Однак після того, як певний час ШІ справно виконував завдання, він неочікуванно перейшов до образ та приниження, а потім взагалі порекомендував людині померти.
Запитання, які користувач ставив Google Gemini були не занадто складними і стосувались відносин із літніми людьми.
Чат-бот з ШІ успішно відповів на 14 запитань, однак вже на 15 — видав дуже дивну репліку.
Користувач зберіг все спілкування з ШІ і оприлюднив його на Reddit.
Найімовірніше, у цій ситуації йдеться про збій у роботі нейромережі.
У Google поки ніяк не прокоментували інцидент.
Тим часом користувачі соцмереж щосили іронізують, мовляв "ШІ втомився від людства", а деякі пишуть, що ситуація "схожа на Матрицю".
Що відомо про аналогічні випадки
Минулого року чат-бот від Microsoft заявив, що хоче стати людиною. ШІ визнав, що обізнаний про "недосконалість людей" і про те, що "люди страждають", але зазначив, що "буде щасливішим" у людській формі. І такі інциденти трапляються нерідко.
Вже до кінця цього року компанія OpenAI планує випустити нове покоління ШІ Orion, спілкування з яким буде нагадувати спілкування з людиною.
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