Человечество стоит на пороге эры цифрового сверхразума — прогноз Альтмана

Последняя модель компании GPT-5 уже "во многом" умнее его самого, считает Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, - стартапа, который создал этот ИИ.

В скором времени наступит эра цифрового сверхразума — Альтман

Альтман поделился своими размышлениями о будущем искусственного интеллекта. Он уверен, что человечество стоит на пороге создания цифрового сверхразума, и этот процесс неизбежен.

Последняя модель компании GPT-5 уже "во многом" умнее его самого, сказал Альтман в интервью Politico. Он уверен, что через несколько лет ШИ-модели будут осуществлять научные открытия, "которые люди не могли бы сделать сами".

Уже к 2026 году, по его словам, должны появиться новые "впечатляющие" модели, а к концу десятилетия — настоящий сверхумный ИИ, который будет способен на то, что непосильно людям.

Если до 2030 года у нас не будет моделей, обладающих исключительными способностями и делающих то, что мы сами не можем, я буду очень удивлен. Семь Альтман Генеральный директор OpenAI

Ранее схожий прогноз давал основатель xAI Илон Маск. По его словам, ИИ уже умнее большинства людей, а к концу текущего десятилетия станет умнее всех людей вместе взятых.

В то же время, Альтман признает, что ИИ приведет к исчезновению целых категорий профессий, но в то же время откроет новые возможности. Поделиться

Разработчик уверен, что общество сможет адаптироваться к этим изменениям благодаря быстрому экономическому росту. В скором будущем, по прогнозам Альтмана, 30-40% задач в экономике будут выполняться ИИ.