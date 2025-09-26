Человечество стоит на пороге эры цифрового сверхразума — прогноз Альтмана

Последняя модель компании GPT-5 уже "во многом" умнее его самого, считает Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, - стартапа, который создал этот ИИ.
Главные тезисы
- Согласно прогнозу генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, к 2030 году может появиться настоящий сверхразумный ИИ, способный на многое больше, чем человек.
- Илон Маск также подтверждает рост интеллектуальных возможностей ИИ и предсказывает его превосходство над человечеством в будущем.
В скором времени наступит эра цифрового сверхразума — Альтман
Альтман поделился своими размышлениями о будущем искусственного интеллекта. Он уверен, что человечество стоит на пороге создания цифрового сверхразума, и этот процесс неизбежен.
Последняя модель компании GPT-5 уже "во многом" умнее его самого, сказал Альтман в интервью Politico. Он уверен, что через несколько лет ШИ-модели будут осуществлять научные открытия, "которые люди не могли бы сделать сами".
Уже к 2026 году, по его словам, должны появиться новые "впечатляющие" модели, а к концу десятилетия — настоящий сверхумный ИИ, который будет способен на то, что непосильно людям.
Ранее схожий прогноз давал основатель xAI Илон Маск. По его словам, ИИ уже умнее большинства людей, а к концу текущего десятилетия станет умнее всех людей вместе взятых.
Разработчик уверен, что общество сможет адаптироваться к этим изменениям благодаря быстрому экономическому росту. В скором будущем, по прогнозам Альтмана, 30-40% задач в экономике будут выполняться ИИ.
