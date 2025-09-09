Украинские разработчики создали ИИ-программу Clarity — что она умеет

В Украине представили новую программу Clarity, работающую на базе искусственного интеллекта и самостоятельно выявляющую технику и силы армии РФ. Интересные подробности о новинке раскрыл первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

ШИ-программа Clarity — в чем заключается ее уникальность

Михаил Федоров обратил внимание на то, что раньше украинские специалисты тратили часы, анализируя разведданные из дронов вручную.

Украинские разработчики решили сделать все возможное, чтобы ускорить этот процесс.

Именно так и была создана Clarity — украинская AI-программа для анализа фото- и видеоданных.

Она умеет самостоятельно находить технику и признаки присутствия российских захватчиков на снимках и видео.

Clarity ускоряет цепь поражения цели (kill chain), экономит до 90% времени аналитиков и работает на обычном ноутбуке.

Что также важно понимать, разработчик выиграла в соревновании pre-seed стартапов на Happy New Fear Hackathon от Brave1 и привлекл грант от Brave1, который помог создать усовершенствованную версию программы Clarity Pro.

Что умеет Clarity Pro:

дешифрует фото и видео за считанные секунды;

привязывает фото к координатам на карте;

автоматически формирует и расшифровывает ортофотоплан.

Кроме того, указано, что Clarity уже используют более 250 пилотов, аналитиков и разведчиков из подразделений "Ахиллес", "Nemesis", "Рубеж", 40 ОБРБО и других.