Українські розробники створили ШІ-програму Clarity — що вона вміє

В Україні представили нову програму Clarity, яка працює на базі штучного інтелекту та самостійно виявляє техніку і сили армії РФ. Цікаві подробиці про новинку розкрив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Головні тези:
- Програма працює на звичайному ноутбуці та заощаджує до 90% часу аналітиків.
- Clarity Pro дає можливість дешифрувати фото та відео за лічені секунди.
ШІ-програма Clarity — у чому полягає її унікальність
Михайло Федоров звернув увагу на те, що раніше українські фахівці витрачали години, аналізуючи розвіддані з дронів вручну.
Українські розробники вирішили зробити все можливе, щоб пришвидшити цей процес.
Саме так і була створена Clarity — українська AI-програмою для аналізу фото- та відеоданих.
Вона вміє самостійно знаходити техніку й ознаки присутності російських загарбників на знімка та відео.
Clarity пришвидшує ланцюг ураження цілі (kill chain), заощаджує до 90% часу аналітиків і працює на звичайному ноутбуці.
Що також важливо розуміти, компанія-розробник виграла в змаганні pre-seed стартапів на Happy New Fear Hackathon від Brave1 та залучила грант від Brave1, який допоміг створити вдосконалену версію програми Clarity Pro.
Що вміє Clarity Pro:
дешифрує фото і відео за лічені секунди;
прив’язує фото до координат на мапі;
автоматично формує та розшифровує ортофотоплани.
Окрім того, наголошується, що Clarity вже використовують понад 250 пілотів, аналітиків та розвідників із підрозділів "Ахіллес", "Nemesis", "Рубіж", 40 ОБрБО та інших.
