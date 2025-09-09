Українські розробники створили ШІ-програму Clarity — що вона вміє
Категорія
Технології
Дата публікації

Українські розробники створили ШІ-програму Clarity — що вона вміє

Михайло Федоров
ШІ-програма Clarity - у чому полягає її унікальність

В Україні представили нову програму Clarity, яка працює на базі штучного інтелекту та самостійно виявляє техніку і сили армії РФ. Цікаві подробиці про новинку розкрив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Головні тези:

  • Програма працює на звичайному ноутбуці та заощаджує до 90% часу аналітиків.
  • Clarity Pro дає можливість дешифрувати фото та відео за лічені секунди.

ШІ-програма Clarity — у чому полягає її унікальність

Михайло Федоров звернув увагу на те, що раніше українські фахівці витрачали години, аналізуючи розвіддані з дронів вручну.

Українські розробники вирішили зробити все можливе, щоб пришвидшити цей процес.

Саме так і була створена Clarity — українська AI-програмою для аналізу фото- та відеоданих.

Вона вміє самостійно знаходити техніку й ознаки присутності російських загарбників на знімка та відео.

Clarity пришвидшує ланцюг ураження цілі (kill chain), заощаджує до 90% часу аналітиків і працює на звичайному ноутбуці.

Що також важливо розуміти, компанія-розробник виграла в змаганні pre-seed стартапів на Happy New Fear Hackathon від Brave1 та залучила грант від Brave1, який допоміг створити вдосконалену версію програми Clarity Pro.

Що вміє Clarity Pro:

  • дешифрує фото і відео за лічені секунди;

  • прив’язує фото до координат на мапі;

  • автоматично формує та розшифровує ортофотоплани.

Окрім того, наголошується, що Clarity вже використовують понад 250 пілотів, аналітиків та розвідників із підрозділів "Ахіллес", "Nemesis", "Рубіж", 40 ОБрБО та інших.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти розкрили феномен закоханості людей у штучний інтелект
Як ШІ закохує у себе людей
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект уже відбирає роботу в людей низки професій
ШІ вже впливає на кар'єру людей
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект може спровокувати початок ядерної війни
Рішення ШІ можуть бути надто радикальними

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?