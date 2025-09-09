Українські розробники створили ШІ-програму Clarity — що вона вміє

В Україні представили нову програму Clarity, яка працює на базі штучного інтелекту та самостійно виявляє техніку і сили армії РФ. Цікаві подробиці про новинку розкрив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

ШІ-програма Clarity — у чому полягає її унікальність

Михайло Федоров звернув увагу на те, що раніше українські фахівці витрачали години, аналізуючи розвіддані з дронів вручну.

Українські розробники вирішили зробити все можливе, щоб пришвидшити цей процес.

Саме так і була створена Clarity — українська AI-програмою для аналізу фото- та відеоданих.

Вона вміє самостійно знаходити техніку й ознаки присутності російських загарбників на знімка та відео.

Clarity пришвидшує ланцюг ураження цілі (kill chain), заощаджує до 90% часу аналітиків і працює на звичайному ноутбуці.

Що також важливо розуміти, компанія-розробник виграла в змаганні pre-seed стартапів на Happy New Fear Hackathon від Brave1 та залучила грант від Brave1, який допоміг створити вдосконалену версію програми Clarity Pro.

Що вміє Clarity Pro:

дешифрує фото і відео за лічені секунди;

прив’язує фото до координат на мапі;

автоматично формує та розшифровує ортофотоплани.

Окрім того, наголошується, що Clarity вже використовують понад 250 пілотів, аналітиків та розвідників із підрозділів "Ахіллес", "Nemesis", "Рубіж", 40 ОБрБО та інших.