Людство стоїть на порозі ери цифрового надрозуму — прогноз Альтмана

Остання модель компанії GPT-5 вже "багато в чому" розумніша за нього самого, вважає Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, — стартапу, який створив цей ШІ.
Головні тези:
- Сем Альтман прогнозує, що до 2030 року може з'явитися справжній надрозумний ШІ, здатний на багато більше, ніж людина.
- Ілон Маск також підтверджує зростання інтелектуальних можливостей ШІ, пророкуючи, що воно стане розумнішим за всіх людей разом узяті.
Незабаром настане ера цифрового надрозуму — Альтман
Альтман поділився своїми роздумами про майбутнє штучного інтелекту. Він упевнений, що людство стоїть на порозі створення цифрового надрозуму, і цей процес неминучий.
Остання модель компанії GPT-5 вже "багато в чому" розумніша за нього самого, сказав Альтман в інтерв'ю Politico. Він упевнений, що за кілька років ШІ-моделі здійснюватимуть наукові відкриття, "які люди не могли б зробити самі".
Уже до 2026 року, за його словами, мають з'явитися нові "вражаючі" моделі, а до кінця десятиліття — справжній надрозумний ШІ, який буде здатний на те, що непосильно людям.
Раніше схожий прогноз давав засновник xAI Ілон Маск. За його словами, ШІ вже розумніший за більшість людей, а до кінця поточного десятиліття стане розумнішим за всіх людей разом узятих.
Розробник упевнений, що суспільство зможе адаптуватися до цих змін завдяки швидкому економічному зростанню. У недалекому майбутньому, за прогнозами Альтмана, 30-40% завдань в економіці будуть виконуватися ШІ.
