Людство стоїть на порозі ери цифрового надрозуму — прогноз Альтмана

Остання модель компанії GPT-5 вже "багато в чому" розумніша за нього самого, вважає Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, — стартапу, який створив цей ШІ.

Незабаром настане ера цифрового надрозуму — Альтман

Альтман поділився своїми роздумами про майбутнє штучного інтелекту. Він упевнений, що людство стоїть на порозі створення цифрового надрозуму, і цей процес неминучий.

Остання модель компанії GPT-5 вже "багато в чому" розумніша за нього самого, сказав Альтман в інтерв'ю Politico. Він упевнений, що за кілька років ШІ-моделі здійснюватимуть наукові відкриття, "які люди не могли б зробити самі".

Уже до 2026 року, за його словами, мають з'явитися нові "вражаючі" моделі, а до кінця десятиліття — справжній надрозумний ШІ, який буде здатний на те, що непосильно людям.

Якщо до 2030 року в нас не буде моделей, які мають виняткові здібності і роблять те, що ми самі не можемо, я буду дуже здивований. Сем Альтман Генеральний директор OpenAI

Раніше схожий прогноз давав засновник xAI Ілон Маск. За його словами, ШІ вже розумніший за більшість людей, а до кінця поточного десятиліття стане розумнішим за всіх людей разом узятих.

Водночас Альтман визнає, що ШІ призведе до зникнення цілих категорій професій, але у той самий час відкриє нові можливості.

Розробник упевнений, що суспільство зможе адаптуватися до цих змін завдяки швидкому економічному зростанню. У недалекому майбутньому, за прогнозами Альтмана, 30-40% завдань в економіці будуть виконуватися ШІ.