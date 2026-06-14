Чемпионат Европы 2026. Лузан завоевала для Украины 4 золота

Украинская гребчиха Людмила Лузан смогла заполучить для Украины еще одно золото во время Чемпионата Европы 2026. Это ей удалось сделать вместе с коллегой Анастасией Рыбачок.
Главные тезисы
- Для Лузана это уже четвертое золото на чемпионате Европы 2026 года.
- Спортсменки опередили соперниц на дистанции 200 м.
Лузан и Рыбачок снова победили совместными усилиями
Чемпионат Европы 2026 года проходит с 11 по 14 июня в португальском Монтемор-о-Вельо.
О поразительном успехе наших спортсменок сообщила Федерация каноэ Украины.
Там обратили внимание на то, что это уже вторая награда сборной Украины на чемпионате Европы – снова золотая.
В финале украинские спортсменки оставили позади венгерский дуэт Агнес Кисс/Бьянка Надь.
А бронзовая медаль досталась испанкам Анхельс Морено и Виктории Ярчевской.
Что важно понимать, для Лузана это уже четвертое золото на чемпионате Европы 2026 года и второе за воскресенье.
Более того, указано, что это 14-я награда Людмилы на чемпионатах Европы (6-я золота) и 4-я для Анастасии (3-я золота).
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