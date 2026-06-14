Чемпионат Европы 2026. Лузан завоевала для Украины 4 золота

Украинская гребчиха Людмила Лузан смогла заполучить для Украины еще одно золото во время Чемпионата Европы 2026. Это ей удалось сделать вместе с коллегой Анастасией Рыбачок.

Лузан и Рыбачок снова победили совместными усилиями

Чемпионат Европы 2026 года проходит с 11 по 14 июня в португальском Монтемор-о-Вельо.

О поразительном успехе наших спортсменок сообщила Федерация каноэ Украины.

Там обратили внимание на то, что это уже вторая награда сборной Украины на чемпионате Европы – снова золотая.

Каноэ-двойка в составе Людмилы ЛУЗАН и Анастасии РЫБАЧОК на дистанции 200 м - 43,399, - сказано в официальном заявлении ФКУ. Поделиться

В финале украинские спортсменки оставили позади венгерский дуэт Агнес Кисс/Бьянка Надь.

А бронзовая медаль досталась испанкам Анхельс Морено и Виктории Ярчевской.

Что важно понимать, для Лузана это уже четвертое золото на чемпионате Европы 2026 года и второе за воскресенье.

Более того, указано, что это 14-я награда Людмилы на чемпионатах Европы (6-я золота) и 4-я для Анастасии (3-я золота).