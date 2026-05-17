Украинские спортсменки Лузан и Дяченко получили медали на этапе Кубка мира

В немецком городе Бранденбург проходит второй в сезоне этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
Главные тезисы
- Людмила Лузан выиграла золотую медаль в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, показав отличный результат и опередив соперниц.
- Иванна Дяченко завоевала бронзу в байдарке-одиночке на 200-метровке, продемонстрировав высокую профессиональную подготовку.
Лузан и Дяченко завоевали медали на этапе КС-2026
Как сообщает пресс-служба НОК, украинки Людмила Лузан и Иванна Дяченко получили золотую и бронзовую награды в своих дисциплинах, передает Укринформ.
Дяченко завоевала «бронзу» в байдарке-одиночке на 200-метровке. Украинка показала время 43,21 секунды, уступив победительнице заезда — представительнице Китая Инь Менди 0,24 секунды.
Для Людмилы Лузан это уже вторая победа в сезоне на этапах Кубка мира именно в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.
