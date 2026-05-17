Украинские спортсменки Лузан и Дяченко получили медали на этапе Кубка мира

В немецком городе Бранденбург проходит второй в сезоне этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Лузан и Дяченко завоевали медали на этапе КС-2026

Как сообщает пресс-служба НОК, украинки Людмила Лузан и Иванна Дяченко получили золотую и бронзовую награды в своих дисциплинах, передает Укринформ.

Лузан стала победительницей в каноэ-одиночке на олимпийской дистанции 200 метров. Украинка финишировала с результатом 47,70 секунды и опередила ближайшую соперницу, представительницу Канады Софию Дженсен, на 0,75.

Дяченко завоевала «бронзу» в байдарке-одиночке на 200-метровке. Украинка показала время 43,21 секунды, уступив победительнице заезда — представительнице Китая Инь Менди 0,24 секунды.

Для Людмилы Лузан это уже вторая победа в сезоне на этапах Кубка мира именно в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.