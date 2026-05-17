Українські веслувальниці Лузан і Дяченко здобули медалі на етапі Кубка світу
У німецькому місті Бранденбург проходить другий у сезоні етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное.

Головні тези:

  • Людмила Лузан виборола золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 200 метрів, випередивши суперниць.
  • Іванна Дяченко виборола бронзу у байдарці-одиночці на 200-метрівці, показавши високий результат.

Лузан і Дяченко вибороли медалі на етапі КС-2026

Як повідомляє пресслужба НОК, українки Людмила Лузан та Іванна Дяченко здобули золоту та бронзову нагороди у своїх дисциплінах, передає Укрінформ.

Лузан стала переможницею у каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Українка фінішувала з результатом 47,70 секунди і випередила найближчу суперницю, представницю Канади Софію Дженсен, на 0,75.

Дяченко виборола «бронзу» у байдарці-одиночці на 200-метрівці. Українка показала час 43,21 секунди, поступившись переможниці заїзду — представниці Китаю Інь Менді 0,24 секунди.

Для Людмили Лузан це вже друга перемога у сезоні на етапах Кубка світу саме у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Для Іванни Дяченко ця медаль стала другою у кар’єрі на рівні Кубка світу: минулого року вона здобула «срібло» у Познані (Польща) у цьому ж виді програми.

Українка Лузан здобула золото на чемпіонаті світу з веслування
