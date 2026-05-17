Українські веслувальниці Лузан і Дяченко здобули медалі на етапі Кубка світу

У німецькому місті Бранденбург проходить другий у сезоні етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное.
Головні тези:
- Людмила Лузан виборола золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 200 метрів, випередивши суперниць.
- Іванна Дяченко виборола бронзу у байдарці-одиночці на 200-метрівці, показавши високий результат.
Лузан і Дяченко вибороли медалі на етапі КС-2026
Як повідомляє пресслужба НОК, українки Людмила Лузан та Іванна Дяченко здобули золоту та бронзову нагороди у своїх дисциплінах, передає Укрінформ.
Дяченко виборола «бронзу» у байдарці-одиночці на 200-метрівці. Українка показала час 43,21 секунди, поступившись переможниці заїзду — представниці Китаю Інь Менді 0,24 секунди.
Для Людмили Лузан це вже друга перемога у сезоні на етапах Кубка світу саме у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-