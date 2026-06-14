Чемпіонат Європи 2026. Лузан виборола для України 4 золота

Українська веслувальниця Людмила Лузан змогла здобути для України ще одне золото під час Чемпіонату Європи 2026. Це їй вдалося зробити разом із коліжанкою Анастасією Рибачок.

Лузан і Рибачок вибороли перемогу спільними зусиллями

Чемпіонат Європи 2026 року проходить з 11 до 14 червня у португальському Монтемор-о-Вельйо.

Про вражаючий успіх наших веслувальниць повідомила Федерація каное України.

Там звернули увагу на те, що це вже друга нагорода збірної України на чемпіонаті Європи — і знову золото!

Каное-двійка у складі Людмили ЛУЗАН і Анастасії РИБАЧОК на дистанції 200 м — 43,399, — йдеться в офіційній заяві ФКУю Поширити

У фіналі українські спортсменки залишили позаду угорський дует Агнес Кісс/Б'янка Надь.

А бронзова медаль дісталася іспанкам Анхельс Морено та Вікторії Ярчевській.

Що важливо розуміти, для Лузан це вже четверте золото на чемпіонаті Європи 2026 року та друге за неділю.

Ба більше, вказано, що це 14-а нагорода Людмили на чемпіонатах Європи (6-а золота) і 4-а для Анастасії (3-а золота).