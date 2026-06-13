Українська веслувальниця Лузан сенсаційно здобула два "золота" ЧЄ-2026

Людмила Лузан здобула дві золоті медалі на чемпіонаті Європи-2026 з веслування на байдарках та каное на дистанції 200 м. Спочатку українка виборола нагороду в каное-одиночці, а згодом перемогла у двійці в тандемі з Анастасією Рибачок.
Головні тези:
- Людмила Лузан здобула дві золоті медалі на чемпіонаті Європи-2026 з веслування на байдарках та каное на дистанції 200 м.
- В активі Лузан тепер 13 медалей чемпіонатів Європи, з яких п'ять вийшли під час Євро-2026.
Лузан здобула дві золоті медалі на Чемпіонаті Європи 2026
Чемпіонат Європи — один із двох головних стартів каноїсток цього року. На Євро-2026 Україна представлена у 18 фіналах, з яких п'ять — за участі лідерки збірної Людмили Лузан.
Першим медальним для Лузан став заїзд на 200 м у каное-одиночці. У фінальному заїзді Лузан фінішувала з часом 43.710 секунд — на понад 1.7 сек швидше за найближчу переслідувачку з Італії.
Євро-2026 з веслування. Каное-одиночка, 200 м
Людмила Лузан (Україна) — 43.710 секунд
Олімпіа Делла Джустіна (Італія) — 45.439 секунд
Дорота Боровська (Польща) — 45.504 секунд
З цим результатом Людмила змогла вперше в кар'єрі стати чемпіонкою Європи на цій дистанції. Ба більше: це "золото" стало для неї п'ятим у кар'єрі на рівні континентальної першості. Загалом в активі Лузан тепер 13 медалей чемпіонатів Європи.
У другому медальному старті за перемогу Лузан виступила з Рибачок у каное-двійці в заїзді на 200-метрівці. Український тандем перетнув фінішну лінію першим за 43.399 секунди та здобув "золото". На цій дистанції у двійці українки виборювали "бронзу" на Євро-2021, а в активі Лузан ще є "срібло" з чемпіонату Європи-2025, яке здобула в тандемі з Іриною Федорів.
Євро-2026 з веслування. Каное-двійка, 200 м
Людмила Лузан / Анастасія Рибачок (Україна) — 43.399 секунди
Анжелс Морено / Вікторія Ярчевська (Іспанія) — 44.579
Мілена Мацкевич / Дорота Боровська (Польща) — 44.914
В іншому старті за участі Людмили, в перегонах на каное-четвірці на 500 метрів українці фінішували шостими. Таким чином в активі Лузан загалом 14 медалей чемпіонатів Європи.
Людмила матиме нагоду поборотися ще за дві нагороди на Євро-2026, що триває в Португалії. У неділю, 14 червня, українка боротиметься за медалі у каное-двійці на дистанції 500 метрів та на одиночному каное на цій дистанції.
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