Украинская греблистка Лузан сенсационно завоевала два "золота" ЧЕ-2026

Людмила Лузан завоевала две золотые медали на чемпионате Европы-2026 по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 м. Сначала украинка завоевала награду в каноэ-одиночке, а впоследствии победила в двойке в тандеме с Анастасией Рыбачок.
Главные тезисы
- Людмила Лузан завоевала две золотые медали на Чемпионате Европы-2026 по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 м.
- Украинская греблистка стала пятикратной чемпионкой Европы и имеет общее число 14 медалей на континентальных соревнованиях.
Лузан завоевала две золотые медали на Чемпионате Европы 2026
Чемпионат Европы — один из двух главных стартов каноисток в этом году. На Евро-2026 Украина представлена в 18 финалах, из которых пять при участии лидера сборной Людмилы Лузан.
Первым медальным для Лузан стал заезд на 200 м в каноэ-одиночке. В финальном заезде Лузан финишировала со временем 43.710 секунд — более чем на 1.7 сек быстрее ближайшей преследовательницы из Италии.
Евро-2026 по гребле. Каноэ-одиночка, 200 м
Людмила Лузан (Украина) — 43.710 секунд
Олимпиа Делла Джустина (Италия) — 45.439 секунд
Дорота Боровская (Польша) — 45.504 секунд
С этим результатом Людмила смогла в первый раз в карьере стать чемпионкой Европы на этой дистанции. Более того: это "золото" стало для нее пятым в карьере на уровне континентального первенства. Всего в активе Лузана теперь 13 медалей чемпионатов Европы.
Во втором медальном старте за победу Лузан выступила с Рыбачком в каноэ-двойке в заезде на 200-метровке. Украинский тандем пересек финишную линию первым за 43.399 секунды и завоевал "золото". На этой дистанции в двойке украинки боролись за "бронзу" на Евро-2021, а в активе Лузан еще есть "серебро" с чемпионата Европы-2025, которое получила в тандеме с Ириной Федоров.
Евро-2026 по гребле. Каноэ-двойка, 200 м
Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок (Украина) — 43.399 секунды
Анжелс Морено / Виктория Ярчевская (Испания) — 44.579
Милена Мацкевич / Дорота Боровская (Польша) — 44.914
В другом старте при участии Людмилы, в гонке на каноэ-четверке на 500 метров украинцы финишировали шестыми. Таким образом, в активе Лузан в общей сложности 14 медалей чемпионатов Европы.
У Людмилы будет возможность побороться еще за две продолжающиеся в Португалии награды на Евро-2026. В воскресенье, 14 июня, украинка будет бороться за медали в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и на одиночном каноэ на этой дистанции.
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