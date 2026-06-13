Украинская греблистка Лузан сенсационно завоевала два "золота" ЧЕ-2026
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Украинская греблистка Лузан сенсационно завоевала два "золота" ЧЕ-2026

Лузан
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Источник:  Суспільне. Спорт

Людмила Лузан завоевала две золотые медали на чемпионате Европы-2026 по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 м. Сначала украинка завоевала награду в каноэ-одиночке, а впоследствии победила в двойке в тандеме с Анастасией Рыбачок.

Главные тезисы

  • Людмила Лузан завоевала две золотые медали на Чемпионате Европы-2026 по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 м.
  • Украинская греблистка стала пятикратной чемпионкой Европы и имеет общее число 14 медалей на континентальных соревнованиях.

Лузан завоевала две золотые медали на Чемпионате Европы 2026

Чемпионат Европы — один из двух главных стартов каноисток в этом году. На Евро-2026 Украина представлена в 18 финалах, из которых пять при участии лидера сборной Людмилы Лузан.

Украинская гребля соревнуется в дисциплинах, в которых является медалисткой: действующей чемпионкой в каноэ-одиночке на 500 м и серебряным призером в двойке на 200 м и на двух олимпийских дисциплинах (одиночка 200 м и двойка 500 м).

Первым медальным для Лузан стал заезд на 200 м в каноэ-одиночке. В финальном заезде Лузан финишировала со временем 43.710 секунд — более чем на 1.7 сек быстрее ближайшей преследовательницы из Италии.

Евро-2026 по гребле. Каноэ-одиночка, 200 м

  1. Людмила Лузан (Украина) — 43.710 секунд

  2. Олимпиа Делла Джустина (Италия) — 45.439 секунд

  3. Дорота Боровская (Польша) — 45.504 секунд

С этим результатом Людмила смогла в первый раз в карьере стать чемпионкой Европы на этой дистанции. Более того: это "золото" стало для нее пятым в карьере на уровне континентального первенства. Всего в активе Лузана теперь 13 медалей чемпионатов Европы.

Во втором медальном старте за победу Лузан выступила с Рыбачком в каноэ-двойке в заезде на 200-метровке. Украинский тандем пересек финишную линию первым за 43.399 секунды и завоевал "золото". На этой дистанции в двойке украинки боролись за "бронзу" на Евро-2021, а в активе Лузан еще есть "серебро" с чемпионата Европы-2025, которое получила в тандеме с Ириной Федоров.

Евро-2026 по гребле. Каноэ-двойка, 200 м

  1. Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок (Украина) — 43.399 секунды

  2. Анжелс Морено / Виктория Ярчевская (Испания) — 44.579

  3. Милена Мацкевич / Дорота Боровская (Польша) — 44.914

В другом старте при участии Людмилы, в гонке на каноэ-четверке на 500 метров украинцы финишировали шестыми. Таким образом, в активе Лузан в общей сложности 14 медалей чемпионатов Европы.

У Людмилы будет возможность побороться еще за две продолжающиеся в Португалии награды на Евро-2026. В воскресенье, 14 июня, украинка будет бороться за медали в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и на одиночном каноэ на этой дистанции.

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