Цены на газ в Европе выросли на 30%

Цены на газ в Европе продолжают стремительно расти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Росту способствуют как повреждение инфраструктуры, так и существенно усложненная логистика.

Газ в Европе подорожал на 30%

9 марта фьючерсы выросли на целых 30%, продолжив свой самый недельный рост со времен энергетического кризиса.

Этот ожидаемый шаг произошел после роста цен на нефть до более чем 120 долларов за баррель, поскольку ряд крупных производителей на Ближнем Востоке сократили производство, а Ормузский пролив фактически оставался закрытым.

Фьючерсы на американский природный газ также выросли, достигнув самого высокого уровня за месяц.

Конфликт США и Ирана не демонстрирует никаких признаков ослабления, что приводит к большей неопределенности на энергетических рынках и усугубляет инфляционное давление. В частности, это означает, что Европе придется покупать больше СПГ, чтобы пополнить запасы после зимы, соревнуясь с покупателями в Азии.

Рынок постепенно осознает реальность длительных перебоев в снабжении по всей цепочке создания стоимости энергии. Мы ожидаем, что перебои со снабжением продлятся около трех месяцев, — сказала Флоренс Шмидт, энергетический стратег Rabobank. Поделиться

По данным аналитиков, цены на газ все еще значительно ниже рекордных показателей, достигнутых во время энергетического кризиса, и составляют около 64 евро за мегаватт-час по сравнению с историческим пиком свыше 300 евро за мегаватт-час.