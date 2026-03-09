Цены на газ в Европе продолжают стремительно расти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Росту способствуют как повреждение инфраструктуры, так и существенно усложненная логистика.
Главные тезисы
- Цены на газ в Европе выросли на 30% из-за конфликта на Ближнем Востоке и усложненной логистики.
- Рост цен на газ связан с увеличением цен на нефть, сокращением производства и неопределенностью на энергетических рынках.
Газ в Европе подорожал на 30%
9 марта фьючерсы выросли на целых 30%, продолжив свой самый недельный рост со времен энергетического кризиса.
Этот ожидаемый шаг произошел после роста цен на нефть до более чем 120 долларов за баррель, поскольку ряд крупных производителей на Ближнем Востоке сократили производство, а Ормузский пролив фактически оставался закрытым.
Фьючерсы на американский природный газ также выросли, достигнув самого высокого уровня за месяц.
Конфликт США и Ирана не демонстрирует никаких признаков ослабления, что приводит к большей неопределенности на энергетических рынках и усугубляет инфляционное давление. В частности, это означает, что Европе придется покупать больше СПГ, чтобы пополнить запасы после зимы, соревнуясь с покупателями в Азии.
По данным аналитиков, цены на газ все еще значительно ниже рекордных показателей, достигнутых во время энергетического кризиса, и составляют около 64 евро за мегаватт-час по сравнению с историческим пиком свыше 300 евро за мегаватт-час.
Тем не менее влияние конфликта рискует изменить динамику мирового газового рынка. Остановка производства сжиженного природного газа в Катаре, по всей вероятности, устранит большую часть излишка, который прогнозировали некоторые аналитики на этот год. Кроме того, любые перебои в снабжении СПГ в Катаре быстро приведут к дефициту.
