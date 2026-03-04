Путин цинично шантажирует Европу неожиданным прекращением поставок газа

Путин шантажирует Европу перекрытием "газовой трубы"

В частности, диктатор предположил, что России удобнее прекратить поставки прямо сейчас, а не ждать в 2027 году, когда Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа.

Может, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Выйти на открывающиеся рынки и там закрепиться? Здесь тоже нет никакой политической подоплеки. Если нам все равно через месяц закроют или через два. Не лучше ли самим сейчас прекратить?

Он добавил, что намерен поручить российскому правительству, чтобы проработал этот вопрос, с компаниями страны-агрессорки.

В декабре 2025 года представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительной договоренности о полном отказе от импорта российского природного газа до 2027 года. Впоследствии, 17 декабря, Европарламент поддержал план ЕС по поэтапному прекращению закупок газа у России до конца 2027 года.