Путін цинічно шантажує Європу неочікуваним припиненням постачання газу

Путін шантажує Європу перекриттям “газової труби”

Зокрема, диктатор припустив, що Росії зручніше припинити поставки прямо зараз, а не чекати 2027 року, коли Євросоюз планує повністю відмовитися від російського газу.

Можливо, нам вигідніше прямо зараз припинити поставки на європейський ринок? Вийти на ринки, які відкриваються, і там закріпитися? Тут теж немає ніякого політичного підґрунтя. Якщо нам все одно за місяць закриють або за два. Чи не краще самим зараз припинити?

Він додав, що збирається доручити російському уряду, щоб опрацював це питання, з компаніями країни-агресорки.

У грудні 2025 року представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої домовленості про повну відмову від імпорту російського природного газу до 2027 року. Згодом, 17 грудня, Європарламент підтримав план ЄС щодо поетапного припинення закупівель газу в Росії до кінця 2027 року.