Путін цинічно шантажує Європу неочікуваним припиненням постачання газу
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін цинічно шантажує Європу неочікуваним припиненням постачання газу

Путін
Read in English
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін доручить уряду РФ опрацювати питання про припинення поставок газу до Європи прямо зараз.

Головні тези:

  • Путін доручив уряду РФ опрацювати можливість припинення поставок газу до Європи навіть раніше запланованого терміну.
  • Європейський союз планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року, але припинення поставок може настати швидше.

Путін шантажує Європу перекриттям “газової труби”

Зокрема, диктатор припустив, що Росії зручніше припинити поставки прямо зараз, а не чекати 2027 року, коли Євросоюз планує повністю відмовитися від російського газу.

Можливо, нам вигідніше прямо зараз припинити поставки на європейський ринок? Вийти на ринки, які відкриваються, і там закріпитися? Тут теж немає ніякого політичного підґрунтя. Якщо нам все одно за місяць закриють або за два. Чи не краще самим зараз припинити?

Він додав, що збирається доручити російському уряду, щоб опрацював це питання, з компаніями країни-агресорки.

У грудні 2025 року представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої домовленості про повну відмову від імпорту російського природного газу до 2027 року. Згодом, 17 грудня, Європарламент підтримав план ЄС щодо поетапного припинення закупівель газу в Росії до кінця 2027 року.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Події в Ірані є сигналом для Путіна щодо кінця диктатур — Зеленський
Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін не зміг скористатися стрибком цін на нафту
Новий план Путіна також провалився
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін пообіцяв віддати Сійярто двох полонених громадян Угорщини, які служили в ЗСУ
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?