«Через боль — к смелости». В Киеве презентовали книгу о травмах от сексуального насилия во время войны

19 февраля в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Украины состоялась презентация украинского перевода книги «Из-за боли — смелости». Книга раскрывает истории тех, кто испытал сексуальное насилие, связанное с конфликтами, во время войны на Балканах.

В Киеве состоялась презентация книги «Через боль — к смелости»

Это событие стало еще одним важным шагом в рамках проекта «Response and Prevention», реализуемого ОО «UA Experts» при поддержке Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Фонда ООН в области народонаселения.

Книга — это эксклюзивный сборник историй тех, кто пережил сексуальное насилие, связанное с конфликтами во время войны на Балканах. Издание подготовлено под редакцией правозащитницы Фериде Рушити, номинантки на Нобелевскую премию мира 2025 года. Его перевод на украинский язык — это не только возможность глубже осмыслить трагедию СНПК, но мощный жест международной солидарности с теми, кто пережил эти преступления.

Символом солидарности с пострадавшими от СНПК стал цветок рапса, представленный на западе. Она олицетворяет возрождение, силу и стойкость переживших насилие.

Презентация книги

С речами на мероприятии выступили:

Геннадий Надоленко, Директор Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИДе

Фериде Рушити, правозащитница, редактор книги

Александра Матвийчук, Глава Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года

Нина Ломпарт, Проектная координатор Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA)

Снежана Кущ, главная национальная координатор ОО "UA Experts"

К презентации также присоединились эксперты и молодые лидеры проекта Response and Prevention. Анна Крыжановская, переводчица книги и эксперт ОО «UA Experts», вместе с членом «UA Experts Leadership Club» Никитой Кузьменко прочитали отрывки из историй, особенно перекликающихся с украинским контекстом

В рамках мероприятия состоялся показ уникального украинского короткометражного фильма Чуткость. Сделай шаг», созданного режиссером Татьяной Черной при поддержке ОО «UA Experts» и при содействии Нацсоцслужбы. Фильм открывает сложные вопросы о СНПК и необходимости общественной поддержки переживших насилие.

Украинский перевод книги «Через боль — к смелости» способствует глобальному диалогу по борьбе с безнаказанностью за преступления СНПК и является знаковым событием в рамках председательства Украины в Альянсе Инициативы по предотвращению сексуального насилия в конфликте в 2025 году.

Издание книги на украинском языке способствует не только распространению осведомленности о последствиях сексуального насилия, связанного с войной, но и расширяет международный диалог, направленный на борьбу с безнаказанностью и обеспечение поддержки тем, кто пережил эти преступления. Этот сборник напоминает каждому из нас: память о прошлом — ключ к построению лучшего будущего. Поделиться

Презентация книги

Книга «Через боль — к смелости» является мощным свидетельством того, что такие преступления не должны оставаться в тени, не должны замалчиваться. Сексуальное насилие, связанное с войной, — это трагедия, которая оставляет глубокий и неизлечимый след в жизни пострадавших, их семей и общества.

Свидетельства, представленные в книге, бросают вызов стереотипам молчания, окружающим эту тему. Мужчины и женщины, пережившие эти ужасы, находят в себе смелость говорить о том, что часто остается умалчиваемым.

Мир должен не только слышать истории пострадавших, но и активно работать над тем, чтобы обеспечить им поддержку, необходимую для исцеления.