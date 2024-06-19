Репарации пострадавшим от СНСК. Стефанишина представила результаты пилотного проекта

19 июня в Киеве прошла пресс-конференция по случаю Международного дня борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта (СНСК). Во время мероприятия украинские чиновники и международные партнеры отчитались о первых результатах пилотного проекта относительно неотложных промежуточных репараций пострадавшим от СНСК. Также обсуждался законопроект о создании и функционировании Государственного реестра пострадавших и результатах работы Центров помощи спасенным.

Украине нужна полноценная программа репараций пострадавшим от СНСК — Стефанишина

Мероприятие состоялось при участии Ольги Стефанишиной, Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, Оксаны Жолнович, министра социальной политики Украины, Виктории Литвиновой, заместителя Генерального прокурора Украины, Екатерины Левченко, Правительственной уполномоченной по гендерной политике и Массимо Диане, Фонд ООН в области народонаселения в Украине.

Сегодня мир отмечает Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях войны. Для Украины это об объединении усилий против насилия, пыток и террора, проводимых российской федерацией на наших территориях. С начала полномасштабной агрессии России прокуроры зафиксировали 303 факта СНСК, и мы до сих пор не знаем всего количества пострадавших. Ольга Стефанишина Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Стефанишина уверена, что "оказывать поддержку и работать для установления настоящего мира — наша общая обязанность".

Для этого продолжаем расширять сеть Центров помощи спасенным, запустили пилотный проект по выплате неотложных промежуточных репараций, усиливаем национальное законодательство и сотрудничество с международными партнерами. Поделиться

Чиновница отметила планы превратить пилотный проект в полноценную национальную программу репараций для всех пострадавших от российской агрессии.

В наших планах не только предложить финансовую компенсацию, но и интегрировать в репарационный механизм инструменты для долгосрочной реабилитации, психологической поддержки и помощи по реинтеграции в общину.

Вице-премьер отметила, что мнения и позиции самих пострадавших лежат в основе всех усилий государства по реагированию на СНСК и отметила важность слышать голоса пострадавших, учиться на опыте в ходе реализации всех проектов поддержки и адаптировать стратегии в соответствии с потребностями каждой из групп пострадавших.

Чтобы привлечь внимание общества к важности поддержки пострадавших на мероприятии, презентовали арт-инсталляцию в виде росписи на окне. Одним из его элементов стал цветок-рапс — символ солидарности с пострадавшими от СНПК.

По состоянию на 18 июня 2024 года в Украине зарегистрировано 303 факта СНПК, среди пострадавших 112 мужчин и 191 женщина. Однако, по данным ООН, незарегистрированных случаев в 10-20 раз больше.

Стефанишина представила проект по репарациям

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подняла вопрос репараций жертвам во время международной конференции «Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мировой безопасности» в марте 2024 года в Киеве.

Конференция объединила международное сообщество для усиления реализации эффективной помощи всем, кто пострадал от сексуального насилия во время войны России против Украины, а также поиска путей достижения реального правосудия.

Говорилось, что одним из ключевых элементов для восстановления прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом, должны стать репарации.

С начала полномасштабной войны мы начали получать информацию о случаях преступлений сексуального насилия и применения пыток к украинскому населению со стороны российских военнослужащих. Мы объединились внутри страны и с нашими международными партнерами и начали действовать в пользу пострадавших. Мы развернули Центры помощи спасенным по всей стране, чтобы каждый смог получить необходимую помощь. Но мы понимаем, что этого недостаточно. Следовательно, мы запускаем пилотный проект по выплате неотложных промежуточных репараций. Это поможет восстановить права пострадавших.

Проект предусматривает выявление и идентификацию пострадавших от сексуального насилия, определение соответствия каждого частного случая критериям сексуального насилия, а также непосредственную выплату промежуточных компенсаций идентифицированным пострадавшим.