Репарації постраждалим від СНПК. Стефанішина представила результати пілотного проєкту

19 червня у Києві відбулась пресконференція з нагоди Міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту (СНПК). Під час заходу українські високопосадовці та міжнародні партнери відзвітували про перші результати пілотного проєкту щодо невідкладних проміжних репарацій постраждалим від СНПК. Також обговорювався законопроєкт про створення та функціонування Державного реєстру постраждалих та результати роботи Центрів допомоги врятованим.

Україні потрібна повноцінна програма репарацій постраждалим від СНПК — Стефанішина

Захід відбувся за участі Ольги Стефанішиної, віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Оксани Жолнович, міністерки соціальної політики України, Вікторії Літвінової, заступниці Генерального прокурора України, Катерини Левченко, Урядової уповноваженої з питань гендерної політики та Массімо Діани, представника UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

Сьогодні світ відзначає Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах війни. Для України це про об'єднання зусиль проти насильства, катувань та терору, яке коїть російська федерація на наших територіях. З початку повномасштабної агресії рф прокурори зафіксували 303 факти СНПК, та ми досі не знаємо всієї кількості постраждалих. Ольга Стефанішина Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Стефанішина впевнена, що “надавати підтримку та працювати для встановлення справжнього миру — наш спільний обов’язок”.

Для цього продовжуємо розширювати мережу Центрів допомоги врятованим, запустили пілотний проєкт виплат невідкладних проміжних репарацій, посилюємо національне законодавство й співпрацю з міжнародними партнерами. Поширити

Урядовиця зауважила про плани перетворити пілотний проєкт на повноцінну національну програму репарацій для всіх постраждалих від російської агресії.

В наших планах не лише запропонувати фінансову компенсацію, але й інтегрувати у репараційний механізм інструменти для довгострокової реабілітації, психологічної підтримки та допомогу із реінтеграції до громади.

Віцепремʼєрка зазначила, що думки та позиції самих постраждалих лежать в основі усіх зусиль держави з реагування на СНПК та зауважила на важливості чути голоси постраждалих, вчитись на досвіді в ході реалізації усіх проєктів підтримки та адаптувати стратегії відповідно до потреб кожної з груп постраждалих.

Щоб привернути увагу суспільства до важливості підтримки постраждалих на заході презентували арт-інсталяцію у вигляді розпису на вікні. Одним з його елементів стала квітка-ріпак — символ солідарності з постраждалими від СНПК.

Станом на 18 червня 2024 року в Україні зареєстровано 303 факти СНПК, серед постраждалих 112 чоловіків і 191 жінка. Проте, за даними ООН, незареєстрованих випадків у 10-20 разів більше.

Стефанішина представила проєкт щодо репарацій

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина порушила питання репарацій жертвам під час міжнародної конференції «Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки» у березні 2024 року у Києві.

Конференція обʼєднала міжнародну спільноту для посилення реалізації ефективної допомоги всім тим, хто постраждав від сексуального насильства під час війни Росії проти України, а також пошуку шляхів досягнення реального правосуддя.

Йшлося, що одним із ключових елементів для відновлення прав постраждалих від сексуального насильства пов’язаного з конфліктом мають стати репарації.

З самого початку повномасштабної війни ми почали отримувати інформацію щодо випадків злочинів сексуального насильства та застосування тортур до українського населення з боку російських військовослужбовців. Ми обʼєдналися всередині країни та з нашими міжнародними партнерами й почали діяти на користь постраждалих. Ми розгорнули Центри допомоги врятованим по всій країні, аби кожен зміг отримати необхідну допомогу. Але ми розуміємо, що цього недостатньо. Відтак, ми запускаємо пілотний проєкт з виплати невідкладних проміжних репарацій. Це допоможе відновити права постраждалих.

Проєкт передбачає виявлення та ідентифікацію постраждалих від сексуального насильства, визначення відповідності кожного окремого випадку критеріям сексуального насильства, а також безпосередню виплату проміжних компенсацій ідентифікованим постраждалим.