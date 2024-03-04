Постраждалі від сексуального насильства під час війни в Україні отримають репарації — Стефанішина

Забезпечення невідкладних проміжних репарацій жертвам сексуального насильства під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже сьогодні має стати вагомим елементом досягнення правосуддя у майбутньому.

Стефанішина представила проєкт щодо репарацій

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина підняла питання репарацій жертвам під час міжнародної конференції «Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки» у Києві.

Конференція обʼєднала міжнародну спільноту для посилення реалізації ефективної допомоги всім тим, хто постраждав від сексуального насильства під час війни росії проти України, а також пошуку шляхів досягнення реального правосуддя.

Йшлося, що одним із ключових елементів для відновлення прав постраждалих від сексуального насильства пов’язаного з конфліктом мають стати репарації.

Участь у заході взяли:

перша леді Олена Зеленська,

представники Уряду та Парламенту,

громадські організації,

широке коло міжнародних партнерів, зокрема з країн: Британія, Японія, Демократична Республіка Конго, Люксембург, Норвегія, Колумбія, Швейцарія, Молдова, Швеція, Фінляндія та інші.

Перша Леді Олена Зеленська наголосила, що постраждалі від сексуального насильства під час війни не можуть чекати на «класичні» репарації, коли закінчиться війна чи коли росія погодиться сплатити відшкодування. Діяти потрібно негайно.

В межах заходу Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина презентувала перший в Україні проєкт по невідкладним проміжним репараціям для постраждалих від сексуального насильства під час війни.

З самого початку повномасштабної війни ми почали отримувати інформацію щодо випадків злочинів сексуального насильства та застосування тортур до українського населення з боку російських військовослужбовців. Ми обʼєдналися всередині країни та з нашими міжнародними партнерами й почали діяти на користь постраждалих. Ми розгорнули Центри допомоги врятованим по всій країні, аби кожен зміг отримати необхідну допомогу. Але ми розуміємо, що цього недостатньо. Відтак, ми запускаємо пілотний проєкт з виплати невідкладних проміжних репарацій. Це допоможе відновити права постраждалих. Ольга Стефанішина Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Проєкт передбачає виявлення та ідентифікацію постраждалих від сексуального насильства, визначення відповідності кожного окремого випадку критеріям сексуального насильства, а також безпосередню виплату проміжних компенсацій ідентифікованим постраждалим.

Проєкт насамперед враховуватиме особистий підхід до кожного/кожної постраждалої, а також їхні пропозиції. У межах Пілотного проєкту одноразові проміжні компенсації зможуть отримати 500 осіб.

У межах заходу зокрема йшлося про те, що наразі Урядом та Парламентом, у тісній координації з постраждалими, вже пророблена вагома робота щодо законодавчих ініціатив для створення конфіденційного Реєстру постраждалих від збройної агресії росії, статусу постраждалих від СНПК і забезпечення невідкладних проміжних репарацій.

Зокрема було наголошено на тому, що досвід України може стати передовим й слугуватиме дороговказом для інших країн, які перебувають у стані збройного конфлікту. Поширити

Серед учасників/ць конференції були також:

Праміла Паттен, Спецпредставниця Генсекретаря ООН із питань сексуального насильства в умовах конфліктів;

лорд Ахмад Вімблдонський, спецпредставник Прем’єр-міністра Великої Британії з питань запобігання сексуальному насильству під час збройних конфліктів;

Стелла Роннер Грубіч, Амбасадорка ЄС з питань гендерної рівності та різномаїття;

Андрій Костін, Генеральний прокурор України;

Деніз Браун, Координаторка Програм ООН в Україні;

Ірен Феллін, Спеціальна представниця Генерального секретаря НАТО у справах жінок, миру і безпеки;

Дмитро Лубінець, Уповноважений ВРУ з прав людини;

Катерина Павліченко, Заступниця Міністра внутрішніх справ та інші.

Детальніше про захід на Євроінтеграційному порталі за посиланням.

Що важливо знати про СНПК

Українська ГО "UA Experts" намагається підвищити обізнаність про те, що гендерне насильство має різні форми, намагаючись заохотити більше повідомляти про жорстоке поводження росіян, навіть якщо ніхто не постраждав фізично.

Про це повідомляє The New York Times.

У ГО "UA Experts" стверджують, що гендерно зумовленим насильством є не лише зґвалтування, і сподіваються змінити закони, щоб визначити сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, окремим злочином. Документування таких випадків разом із випадками зґвалтувань покаже більш повну картину гендерних насильств під час російської окупації.

Багато жертв такого виду насильства, яке може полягати у примушуванні роздягатися або спостеріганні під час відвідування туалету, не бажали розповідати про свій досвід через стигму або переконання, що такі дії не вважаються злочином під час війни, — пояснюють у "UA Experts".

Документування таких випадків разом із випадками зґвалтувань покаже усю картину гендерних насильств під час російської окупації.