Пострадавшие от сексуального насилия во время войны в Украине получат репарации — Стефанишина

Обеспечение безотлагательных промежуточных репараций жертвам сексуального насилия во время полномасштабного вторжения России в Украину уже сегодня должно стать весомым элементом достижения правосудия в будущем.

Стефанишина представила проект по репарациям

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подняла вопрос репараций жертвам во время международной конференции «Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мировой безопасности» в Киеве.

Конференция объединила международное сообщество для усиления реализации эффективной помощи всем пострадавшим от сексуального насилия во время войны России против Украины, а также поиску путей достижения реального правосудия.

Говорилось, что одним из ключевых элементов для восстановления прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом, должны стать репарации.

Участие в мероприятии приняли:

первая леди Елена Зеленская,

представители Правительства и Парламента,

общественные организации,

широкий круг международных партнеров, включая страны: Британия, Япония, Демократическая Республика Конго, Люксембург, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Молдова, Швеция, Финляндия и другие.

Первая Леди Елена Зеленская подчеркнула, что пострадавшие от сексуального насилия во время войны не могут ждать «классических» репараций, когда закончится война или когда Россия согласится выплатить возмещение. Действовать нужно немедленно.

В рамках мероприятия Вицепремьер Ольга Стефанишина презентовала первый в Украине проект по неотложным промежуточным репарациям для пострадавших от сексуального насилия во время войны.

С начала полномасштабной войны мы начали получать информацию о случаях преступлений сексуального насилия и применения пыток к украинскому населению со стороны российских военнослужащих. Мы объединились внутри страны и с нашими международными партнерами и начали действовать в пользу пострадавших. Мы развернули Центры помощи спасенным по всей стране, чтобы каждый смог получить необходимую помощь. Но мы понимаем, что этого недостаточно. Следовательно, мы запускаем пилотный проект по выплате неотложных промежуточных репараций. Это поможет восстановить права пострадавших. Ольга Стефанишина Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Проект предусматривает выявление и идентификацию пострадавших от сексуального насилия, определение соответствия каждого частного случая критериям сексуального насилия, а также непосредственную выплату промежуточных компенсаций идентифицированным пострадавшим.

Проект прежде всего будет учитывать личный подход к каждому пострадавшей, а также их предложения. В рамках Пилотного проекта единовременные промежуточные компенсации смогут получить 500 человек.

В рамках мероприятия в частности говорилось, что сейчас Правительством и Парламентом, в тесной координации с пострадавшими, уже проделана весомая работа по законодательным инициативам по созданию конфиденциального Реестра пострадавших от вооруженной агрессии России, статуса пострадавших от СНПК и обеспечения неотложных.

В частности, было отмечено, что опыт Украины может стать передовым и будет служить указателем для других стран, находящихся в состоянии вооруженного конфликта. Поделиться

Среди участников/конференции были также:

Прамила Паттен, Спецпредставитель Генсекретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов;

лорд Ахмад Уимблдонский, спецпредставитель Премьер-министра Великобритании по предотвращению сексуального насилия во время вооруженных конфликтов;

Стелла Роннер Грубич, Амбасадорка ЕС по гендерному равенству и разнообразию;

Андрей Костин, Генеральный прокурор Украины;

Дениз Браун, Координатор Программы ООН в Украине;

Ирэн Феллин, Специальный представитель Генерального секретаря НАТО по делам женщин, мира и безопасности;

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный ВРУ по правам человека;

Екатерина Павличенко, заместитель Министра внутренних дел и другие.

Подробнее о мероприятии на Евроинтеграционном портале по ссылке .

Что важно знать о СНПК

Украинская ОО "UA Experts" пытается повысить осведомленность о том, что гендерное насилие имеет разные формы, пытаясь поощрить больше сообщать о жестоком обращении россиян, даже если никто не пострадал физически.

Об этом сообщает The New York Times.

В ОО "UA Experts" утверждают, что гендерно обусловленное насилием является не только изнасилование, и надеются изменить законы, чтобы определить сексуальное насилие, связанное с конфликтом, отдельным преступлением. Документирование таких случаев вместе со случаями изнасилований покажет более полную картину гендерных насилий во время российской оккупации.

Многие жертвы такого вида насилия, которое может состоять в принуждении раздеваться или наблюдении во время посещения туалета, не желали рассказывать о своем опыте из-за стигмы или убеждения, что такие действия не считаются преступлением во время войны, — объясняют в "UA Experts".

Документирование таких случаев вместе со случаями изнасилований покажет всю картину гендерных насилий во время российской оккупации.