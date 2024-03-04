Пострадавшие от сексуального насилия во время войны в Украине получат репарации — Стефанишина

Обеспечение безотлагательных промежуточных репараций жертвам сексуального насилия во время полномасштабного вторжения России в Украину уже сегодня должно стать весомым элементом достижения правосудия в будущем.
Стефанишина представила проект по репарациям
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подняла вопрос репараций жертвам во время международной конференции «Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мировой безопасности» в Киеве.
Конференция объединила международное сообщество для усиления реализации эффективной помощи всем пострадавшим от сексуального насилия во время войны России против Украины, а также поиску путей достижения реального правосудия.
Говорилось, что одним из ключевых элементов для восстановления прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом, должны стать репарации.
Участие в мероприятии приняли:
первая леди Елена Зеленская,
представители Правительства и Парламента,
общественные организации,
широкий круг международных партнеров, включая страны: Британия, Япония, Демократическая Республика Конго, Люксембург, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Молдова, Швеция, Финляндия и другие.
Первая Леди Елена Зеленская подчеркнула, что пострадавшие от сексуального насилия во время войны не могут ждать «классических» репараций, когда закончится война или когда Россия согласится выплатить возмещение. Действовать нужно немедленно.
В рамках мероприятия Вицепремьер Ольга Стефанишина презентовала первый в Украине проект по неотложным промежуточным репарациям для пострадавших от сексуального насилия во время войны.
Проект предусматривает выявление и идентификацию пострадавших от сексуального насилия, определение соответствия каждого частного случая критериям сексуального насилия, а также непосредственную выплату промежуточных компенсаций идентифицированным пострадавшим.
Проект прежде всего будет учитывать личный подход к каждому пострадавшей, а также их предложения. В рамках Пилотного проекта единовременные промежуточные компенсации смогут получить 500 человек.
В рамках мероприятия в частности говорилось, что сейчас Правительством и Парламентом, в тесной координации с пострадавшими, уже проделана весомая работа по законодательным инициативам по созданию конфиденциального Реестра пострадавших от вооруженной агрессии России, статуса пострадавших от СНПК и обеспечения неотложных.
Среди участников/конференции были также:
Прамила Паттен, Спецпредставитель Генсекретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов;
лорд Ахмад Уимблдонский, спецпредставитель Премьер-министра Великобритании по предотвращению сексуального насилия во время вооруженных конфликтов;
Стелла Роннер Грубич, Амбасадорка ЕС по гендерному равенству и разнообразию;
Андрей Костин, Генеральный прокурор Украины;
Дениз Браун, Координатор Программы ООН в Украине;
Ирэн Феллин, Специальный представитель Генерального секретаря НАТО по делам женщин, мира и безопасности;
Дмитрий Лубинец, Уполномоченный ВРУ по правам человека;
Екатерина Павличенко, заместитель Министра внутренних дел и другие.
Подробнее о мероприятии на Евроинтеграционном портале по ссылке .
Что важно знать о СНПК
Украинская ОО "UA Experts" пытается повысить осведомленность о том, что гендерное насилие имеет разные формы, пытаясь поощрить больше сообщать о жестоком обращении россиян, даже если никто не пострадал физически.
Об этом сообщает The New York Times.
В ОО "UA Experts" утверждают, что гендерно обусловленное насилием является не только изнасилование, и надеются изменить законы, чтобы определить сексуальное насилие, связанное с конфликтом, отдельным преступлением. Документирование таких случаев вместе со случаями изнасилований покажет более полную картину гендерных насилий во время российской оккупации.
Многие жертвы такого вида насилия, которое может состоять в принуждении раздеваться или наблюдении во время посещения туалета, не желали рассказывать о своем опыте из-за стигмы или убеждения, что такие действия не считаются преступлением во время войны, — объясняют в "UA Experts".
Документирование таких случаев вместе со случаями изнасилований покажет всю картину гендерных насилий во время российской оккупации.
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