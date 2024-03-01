Вступление Украины в ЕС. Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва процесса

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что бывший президент Украины Петр Порошенко пытается сорвать евроинтеграцию нашей страны. По ее словам, это подтверждает его письмо еврокомиссару с жалобами о недопуске оппозиции за границу.
Стефанишин считает, что действия Порошенко угрожают евроинтеграции Украины
Как отмечает вице-премьер, для нее лично является "проявлением наивысшего цинизма" обращение Порошенко к еврокомиссару по вопросам расширения, в котором де-факто были призывы остановить дальнейшее движение Украины в ЕС путем переговорного процесса.
Ольга Стефанишина подтвердила, что "есть определенная дискуссия" относительно ситуации с командировками представителей разных ветвей власти в условиях военных ограничений.
Однако, по ее словам, "это не вопрос одного-единственного конкретного лица, хотя президент Порошенко и пытается представить это именно так".
Стефанишина обратила внимание на то, что "это письмо показывает худшее в нашей политике".
Она также напомнила, что народу Украины на фоне полномасштабной войны удалось принять немало судьбоносных исторических решений для своего будущего.
Что известно о письме Порошенко к властям ЕС
29 февраля европейский комиссар по расширению Оливер Варгеи официально подтвердил, что получил письмо от лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Он также опубликовал скриншоты этого письма.
В нем бывший президент Украины призвал его повлиять на Кабмин и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу.
В письме содержалась просьба к Варгею обратиться к правительству Украины и, в случае отсутствия ответа, — поднять упомянутый вопрос в контексте грядущего отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины по движению в ЕС и разработке переговорной рамки о вступлении.
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