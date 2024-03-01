Вступление Украины в ЕС. Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва процесса

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что бывший президент Украины Петр Порошенко пытается сорвать евроинтеграцию нашей страны. По ее словам, это подтверждает его письмо еврокомиссару с жалобами о недопуске оппозиции за границу.

Стефанишин считает, что действия Порошенко угрожают евроинтеграции Украины

Как отмечает вице-премьер, для нее лично является "проявлением наивысшего цинизма" обращение Порошенко к еврокомиссару по вопросам расширения, в котором де-факто были призывы остановить дальнейшее движение Украины в ЕС путем переговорного процесса.

Ольга Стефанишина подтвердила, что "есть определенная дискуссия" относительно ситуации с командировками представителей разных ветвей власти в условиях военных ограничений.

Однако, по ее словам, "это не вопрос одного-единственного конкретного лица, хотя президент Порошенко и пытается представить это именно так".

Стефанишина обратила внимание на то, что "это письмо показывает худшее в нашей политике".

Очень показательно, что ни автор, никто из его команды не кичится им в соцсетях. Думаю, они не ожидали, что еврокомиссар опубликует скрины. То есть, я предполагаю, надеялись скрыть свою непосредственную роль в будущих негативных решениях касательно Украины. Это возмутительно. Ольга Стефанишина Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Она также напомнила, что народу Украины на фоне полномасштабной войны удалось принять немало судьбоносных исторических решений для своего будущего.

Сегодня оказалось, что есть те, кто готов обесценить достижение всей страны ради своего интереса, — отметила Стефанишина. Поделиться

Что известно о письме Порошенко к властям ЕС

29 февраля европейский комиссар по расширению Оливер Варгеи официально подтвердил, что получил письмо от лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Он также опубликовал скриншоты этого письма.

В нем бывший президент Украины призвал его повлиять на Кабмин и прекратить "дискриминационную практику" невыпуска за границу.