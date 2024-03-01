Вступ України в ЄС. Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву процесу

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина стверджує, що колишній президент України Петро Порошенко намагається зірвати євроінтеграцію нашої країни. За її словами, це підтверджує його лист до єврокомісара зі скаргами про недопуск опозиції за кордон.
Стефанішина вважає, що дії Порошенка загрожують євроінтеграції України
Як зазначає віцепрем’єрка, для неї особисто є “проявом найвищого цинізму” звернення Порошенка до єврокомісара з питань розширення, у якому де-факто були заклики зупинити подальший рух України в ЄС шляхом переговорного процесу.
Ольга Стефанішина підтвердила, що "є певна дискусія" щодо ситуації з відрядженнями представників різних гілок влади в умовах воєнних обмежень.
Однак, за її словами, "це не питання однієї-єдиної конкретної особи, хоча президент Порошенко і намагається представити це саме так".
Стефанішина звернула увагу на те, що "цей лист показує найгірше у нашій політиці".
Вона також нагадала, що народу України на тлі повномасштабної війни вдалося ухвалити чимало доленосних історичних рішень заради свого майбутнього.
Що відомо про лист Порошенка до влади ЄС
29 лютого європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї офіційно підтвердив, що отримав лист від лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка.
Він також опублікував скриншоти цього листа.
У ньому колишній президент України закликав його вплинути на Кабмін та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон.
У листі містилось прохання до Варгеї звернутись до уряду України і, у разі відсутності відповіді, — порушити згадане питання в контексті прийдешнього звіту Єврокомісії про прогрес України щодо руху в ЄС та розробки переговорної рамки про вступ.
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