«Через біль — до сміливості». У Києві презентували книгу про травми від сексуального насильства під час війни

19 лютого у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС України відбулася презентація українського перекладу книги «Через біль — до сміливості». Книга розкриває історії тих, хто пережив сексуальне насильство, пов’язане з конфліктами, під час війни на Балканах.

У Києві відбулася презентація книги «Через біль — до сміливості»

Ця подія стала ще одним важливим кроком у межах проєкту «Response and Prevention», який реалізує ГО «UA Experts» за підтримки Офісу Віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Фонду ООН у галузі народонаселення.

Книга — це ексклюзивна збірка історій тих, хто пережив сексуальне насильство, пов’язане з конфліктами, під час війни на Балканах. Видання підготоване під редакцією правозахисниці Феріде Рушіті, номінантки на Нобелівську премію миру 2025 року. Його переклад українською мовою — це не лише можливість глибше осмислити трагедію СНПК, а й потужний жест міжнародної солідарності з тими, хто пережив ці злочини.

Символом солідарності з постраждалими від СНПК стала квітка ріпаку, представлена на заході. Вона уособлює відродження, силу та стійкість тих, хто пережив насильство.

Презентація книги

Із промовами на заході виступили:

Геннадій Надоленко, Директор Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС

Феріде Рушіті, правозахисниця, редакторка книги

Олександра Матвійчук, Голова Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року

Ніна Ломпарт, Проєктна координаторка Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA)

Сніжана Кущ, головна національна координаторка ГО "UA Experts"

До презентації також долучилися експерти та молоді лідери проєкту «Response and Prevention». Анна Крижанівська, перекладачка книги та експертка ГО «UA Experts», разом із членом «UA Experts Leadership Club» Микитою Кузьменком прочитали уривки з історій, що особливо перегукуються з українським контекстом

У межах заходу відбувся показ унікального українського короткометражного фільму «Чуйність. Зроби крок», створеного режисеркою Тетяною Чорною за підтримки ГО «UA Experts» та за сприяння Нацсоцслужби. Фільм відкриває складні питання про СНПК та необхідність суспільної підтримки тих, хто пережив насильство.

Український переклад книги «Через біль — до сміливості» сприяє глобальному діалогу щодо боротьби з безкарністю за злочини СНПК та є знаковою подією в рамках головування України в Альянсі Ініціативи щодо запобігання сексуальному насильству в конфлікті у 2025 році.

Видання книги українською мовою сприяє не лише поширенню обізнаності про наслідки сексуального насильства, пов'язаного із війною, але й розширює міжнародний діалог, спрямований на боротьбу з безкарністю та забезпечення підтримки для тих, хто пережив ці злочини. Ця збірка нагадує кожному з нас: пам'ять про минуле — це ключ до побудови кращого майбутнього. Поширити

Презентація книги

Книга «Через біль — до сміливості» є потужним свідченням того, що такі злочини не повинні залишатись в тіні, не повинні замовчуватись. Сексуальне насильство, пов'язане із війною — це трагедія, яка залишає глибокий та невиліковний слід у житті постраждалих, їхніх родин і суспільства.

Свідчення, представлені в книзі, кидають виклик стереотипам мовчання, що оточують цю тему. Чоловіки та жінки, які пережили ці жахіття, знаходять у собі сміливість говорити про те, що часто залишається замовчуваним.

Світ повинен не лише чути історії постраждалих, але й активно працювати над тим, щоб забезпечити їм підтримку, необхідну для зцілення.