ChatGPT существенно усовершенствовали — что изменилось
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Технологии
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ChatGPT существенно усовершенствовали — что изменилось

ChatGPT пережил новый этап эволюции
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Источник:  online.ua

Компания OpenAI наконец-то осуществила масштабное обновление своего интернет-поисковика ChatGPT Search на базе GPT-4o. Что важно понимать, именно он дает возможность всем желающим осуществлять поиск в сети более эффективно, чем это можно сделать в Google.

Главные тезисы

  • Добавление функции поиска с помощью изображений стало ключевым новшеством.
  • Есть проблема с цепочкой рассуждений, но ее уже пытаются устранить.

ChatGPT пережил новый этап эволюции

Как отмечает команда OpenAI, теперь их интернет-поисковик предлагает пользователям более исчерпывающие ответы, способен более качественно понимать контекст и запросы, особенно в долгих переписках.

Кроме того, указано, что повторения будут случаться гораздо реже, а при работе со сложными запросами ChatGPT проводит несколько параллельных поисков, прежде чем выдаст вам финальный результат.

Ключевым новшеством стало добавление функции поиска с помощью загруженных изображений – чат-бот может помочь распознать объект или человека на изображении и указать, на каких сайтах он встречается.

Более того, удалось значительно усовершенствовать функцию "Проекты", которой пользуются подписчики ChatGPT Plus и Pro.

По словам разработчиков, чат-бот наконец-то способен держать в памяти историю переписки внутри одной папки, а также понимать, что файлы проекта связаны.

Таким образом, пользователь может продолжить работу через несколько дней — без необходимости заново объяснять задачи и требования.

Несмотря на это, все же есть одна проблема: ИИ запускает "цепочку рассуждений" даже в простых запросах. Разработчики пытаются устранить этот баг.

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