ChatGPT существенно усовершенствовали — что изменилось

Компания OpenAI наконец-то осуществила масштабное обновление своего интернет-поисковика ChatGPT Search на базе GPT-4o. Что важно понимать, именно он дает возможность всем желающим осуществлять поиск в сети более эффективно, чем это можно сделать в Google.

ChatGPT пережил новый этап эволюции

Как отмечает команда OpenAI, теперь их интернет-поисковик предлагает пользователям более исчерпывающие ответы, способен более качественно понимать контекст и запросы, особенно в долгих переписках.

Кроме того, указано, что повторения будут случаться гораздо реже, а при работе со сложными запросами ChatGPT проводит несколько параллельных поисков, прежде чем выдаст вам финальный результат.

Ключевым новшеством стало добавление функции поиска с помощью загруженных изображений – чат-бот может помочь распознать объект или человека на изображении и указать, на каких сайтах он встречается. Поделиться

Более того, удалось значительно усовершенствовать функцию "Проекты", которой пользуются подписчики ChatGPT Plus и Pro.

По словам разработчиков, чат-бот наконец-то способен держать в памяти историю переписки внутри одной папки, а также понимать, что файлы проекта связаны. Поделиться

Таким образом, пользователь может продолжить работу через несколько дней — без необходимости заново объяснять задачи и требования.