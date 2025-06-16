ChatGPT существенно усовершенствовали — что изменилось

Компания OpenAI наконец-то осуществила масштабное обновление своего интернет-поисковика ChatGPT Search на базе GPT-4o. Что важно понимать, именно он дает возможность всем желающим осуществлять поиск в сети более эффективно, чем это можно сделать в Google.
Главные тезисы
- Добавление функции поиска с помощью изображений стало ключевым новшеством.
- Есть проблема с цепочкой рассуждений, но ее уже пытаются устранить.
ChatGPT пережил новый этап эволюции
Как отмечает команда OpenAI, теперь их интернет-поисковик предлагает пользователям более исчерпывающие ответы, способен более качественно понимать контекст и запросы, особенно в долгих переписках.
Кроме того, указано, что повторения будут случаться гораздо реже, а при работе со сложными запросами ChatGPT проводит несколько параллельных поисков, прежде чем выдаст вам финальный результат.
Более того, удалось значительно усовершенствовать функцию "Проекты", которой пользуются подписчики ChatGPT Plus и Pro.
Таким образом, пользователь может продолжить работу через несколько дней — без необходимости заново объяснять задачи и требования.
Несмотря на это, все же есть одна проблема: ИИ запускает "цепочку рассуждений" даже в простых запросах. Разработчики пытаются устранить этот баг.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-