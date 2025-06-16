ChatGPT суттєво удосконалили — що змінилося
Категорія
Технології
Дата публікації

ChatGPT суттєво удосконалили — що змінилося

ChatGPT пережив новий етап еволюції
Джерело:  online.ua

Компанія OpenAI нарешті здійснила масштабне оновлення свого інтернет-пошуковика ChatGPT Search на базі GPT-4o. Що важливо розуміти, саме він дає можливість усім охочим здійснювати пошук в мережі ефективніше, ніж це можна зробити в Google.

Головні тези:

  • Додавання функції пошуку за допомогою зображень стало ключовим нововведенням.
  • Наразі є проблема з ланцюжком міркувань, але її вже намагаються усунути.

ChatGPT пережив новий етап еволюції

Як зазначає команда OpenAI, наразі їхній інтернет-пошуковик пропонує користувачам більш вичерпні відповіді, здатен якісніше розуміти контекст і запити, особливо в довгих переписках.

Окрім того, вказано, що повторення будуть траплятися набагато рідше, а під час роботи зі складними запитами ChatGPT проводить кілька паралельних пошуків, перш ніж видасть вам фінальний результат.

Ключовим нововведенням стало додавання функції пошуку за допомогою завантажених зображень — чат-бот може допомогти розпізнати об'єкт або людину на зображенні та вказати, на яких сайтах вона зустрічається.

Ба більше, вдалося значно удосконалити функцію "Проєкти", якою користують підписники ChatGPT Plus і Pro.

За словами розробників, чат-бот нарешті здатен тримати в пам'яті історію листування всередині однієї папки, а також розуміти, що файли проєкту пов'язані.

Таким чином користувач має змогу продовжити роботу через кілька днів — без необхідності заново пояснювати завдання і вимоги.

Попри це, все ж є одна проблема: ШІ запускає "ланцюжок міркувань" навіть у простих запитах. Розробники наразі намагаються усунути цей баг.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Коли ШІ перевершить інтелект людини — Маск налякав прогнозом
Ілон Маск
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект стає все більш схильним до "галюцинацій"
Що не так з окремими моделями ШІ
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти розкрили феномен закоханості людей у штучний інтелект
Як ШІ закохує у себе людей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?