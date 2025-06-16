ChatGPT суттєво удосконалили — що змінилося

Компанія OpenAI нарешті здійснила масштабне оновлення свого інтернет-пошуковика ChatGPT Search на базі GPT-4o. Що важливо розуміти, саме він дає можливість усім охочим здійснювати пошук в мережі ефективніше, ніж це можна зробити в Google.
Головні тези:
- Додавання функції пошуку за допомогою зображень стало ключовим нововведенням.
- Наразі є проблема з ланцюжком міркувань, але її вже намагаються усунути.
ChatGPT пережив новий етап еволюції
Як зазначає команда OpenAI, наразі їхній інтернет-пошуковик пропонує користувачам більш вичерпні відповіді, здатен якісніше розуміти контекст і запити, особливо в довгих переписках.
Окрім того, вказано, що повторення будуть траплятися набагато рідше, а під час роботи зі складними запитами ChatGPT проводить кілька паралельних пошуків, перш ніж видасть вам фінальний результат.
Ба більше, вдалося значно удосконалити функцію "Проєкти", якою користують підписники ChatGPT Plus і Pro.
Таким чином користувач має змогу продовжити роботу через кілька днів — без необхідності заново пояснювати завдання і вимоги.
Попри це, все ж є одна проблема: ШІ запускає "ланцюжок міркувань" навіть у простих запитах. Розробники наразі намагаються усунути цей баг.
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