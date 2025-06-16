ChatGPT суттєво удосконалили — що змінилося

Компанія OpenAI нарешті здійснила масштабне оновлення свого інтернет-пошуковика ChatGPT Search на базі GPT-4o. Що важливо розуміти, саме він дає можливість усім охочим здійснювати пошук в мережі ефективніше, ніж це можна зробити в Google.

ChatGPT пережив новий етап еволюції

Як зазначає команда OpenAI, наразі їхній інтернет-пошуковик пропонує користувачам більш вичерпні відповіді, здатен якісніше розуміти контекст і запити, особливо в довгих переписках.

Окрім того, вказано, що повторення будуть траплятися набагато рідше, а під час роботи зі складними запитами ChatGPT проводить кілька паралельних пошуків, перш ніж видасть вам фінальний результат.

Ключовим нововведенням стало додавання функції пошуку за допомогою завантажених зображень — чат-бот може допомогти розпізнати об'єкт або людину на зображенні та вказати, на яких сайтах вона зустрічається. Поширити

Ба більше, вдалося значно удосконалити функцію "Проєкти", якою користують підписники ChatGPT Plus і Pro.

За словами розробників, чат-бот нарешті здатен тримати в пам'яті історію листування всередині однієї папки, а також розуміти, що файли проєкту пов'язані. Поширити

Таким чином користувач має змогу продовжити роботу через кілька днів — без необхідності заново пояснювати завдання і вимоги.