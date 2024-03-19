Что КНДР хочет получить от России вместо передачи ракет — данные Госдепа

Северная Корея, вероятно, хочет получить от России технологии баллистических ракет и не только вместо передачи своего вооружения.

Что КНДР хочет получить от России вместо передачи ракет

Об этом заявила Чон Пак, чиновница США, занимающаяся вопросами Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Государственном департаменте.

Она напомнила, что, по информации США, Северная Корея уже поставила в Россию не менее 10 тысяч контейнеров с вооружением.

И КНДР делает это не бесплатно. Почти, наверное, есть вещи, которые КНДР хочет. И мы обеспокоены тем, что может произойти с другой стороны, — рассказала Чон Пак. Поделиться

Она уточнила, что КНДР, вероятно, "хочет получить технологии баллистических ракет или другие передовые технологии, ракеты "земля-воздух" или бронетехнику" от России.

По ее словам, США также беспокоит то, чему Северная Корея может научиться после использования Россией ее вооружения в войне против Украины.

Что известно о передаче ракет КНДР в РФ

Напомним, в начале этого года в Белом доме заявили, что Северная Корея отправила свои баллистические ракеты России.

При этом в ведомстве тогда уточняли, что оккупанты уже несколько раз использовали такие ракеты для ударов по Украине.

16 февраля генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что войска РФ применили уже по меньшей мере 24 баллистических ракет северокорейского производства во время ударов по Украине.