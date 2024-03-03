Спутник-шпион Южной Кореи получил первые фото столицы КНДР

Южная Корея в декабре запустила первый военный спутник. Он уже успешно передал изображение "хорошего разрешения" центра Пхеньяна, столицы КНДР.

Спутник Южной Кореи сфотографировал Пхеньян

Согласно источникам Yonhap, снимки регионов Северной Кореи, включая Пхеньян, были тестовыми, чтобы проверить электрооптические и инфракрасные камеры.

Учитывая результаты редактирования недавно переданных спутниковых фотографий, разрешение столь же хорошее, как и ожидалось, — сообщил военный источник. Поделиться

Отмечается, что на фото отчетливо видны центральный район Пхеньяна и суда в порту.

Военные не показывают спутниковые снимки и не указывают точных объектов, запечатленных на изображениях, однако известно, что в центре Пхеньяна расположено здание штаб-квартиры Трудовой партии Кореи, где расположен офис лидера Ким Чен Ина.

Ожидается, что спутник приступит к полномасштабной разведывательной миссии в июне или июле. Он поможет снизить сильную зависимость Южной Кореи от американских спутниковых изображений Северной Кореи.

Что известно о спутниках Южной Кореи

Как известно, первый южнокорейский военный спутник-шпион был выведен на орбиту из базы космических сил Ванденберга в Калифорнии 2 декабря.

Falcon 9 launches 25 spacecraft to orbit aboard the Korea 425 mission from California pic.twitter.com/4RNobSt71J — SpaceX (@SpaceX) December 1, 2023

Это позволило Южной Корее самостоятельно получить спутниковые изображения северокорейских военных и руководства.

К 2025 году Южная Корея планирует отправить в космос еще четыре спутника для лучшего мониторинга Северной Кореи. Следующий планируется запустить в апреле с базы BBC во Флориде.