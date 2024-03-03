Супутник-шпигун Південної Кореї отримав перші фото столиці КНДР

Південна Корея у грудні запустила перший військовий супутник. Він вже успішно передав зображення "хорошої роздільної здатності" центру Пхеньяна, столиці КНДР.

Супутник Південної Кореї сфотографував Пхеньян

Згідно з джерелами видання Yonhap, знімки регіонів Північної Кореї, включаючи Пхеньян, були тестовими, аби перевірити електрооптичні та інфрачервоні камери.

З огляду на результати редагування нещодавно переданих супутникових фотографій, роздільна здатність настільки ж хороша, як і очікувалося, — повідомило військове джерело. Поширити

Зазначається, що на фото чітко видно центральний район Пхеньяна і судна в порту.

Військові не показують супутникових знімків та не вказують точних об'єктів, зафіксованих на зображеннях, однак відомо, що в центрі Пхеньяна розташована будівля штаб-квартири Трудової партії Кореї, де розташований офіс лідера Кім Чен Ина.

Очікується, що супутник розпочне повномасштабну розвідувальну місію у червні або липні. Він допоможе зменшити сильну залежність Південної Кореї від американських супутникових зображень Північної Кореї.

Що відомо про супутники Південної Кореї

Як відомо, перший південнокорейський військовий супутник-шпигун був виведений на орбіту з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії 2 грудня.

Falcon 9 launches 25 spacecraft to orbit aboard the Korea 425 mission from California pic.twitter.com/4RNobSt71J — SpaceX (@SpaceX) December 1, 2023

Це дозволило Південній Кореї самостійно отримати супутникові зображення північнокорейських військових і керівництва.

До 2025 року Південна Корея планує відправити в космос ще чотири супутники для кращого моніторингу Північної Кореї. Наступний планується запустити в квітні з бази ВВС у Флориді.