Супутник-шпигун Південної Кореї отримав перші фото столиці КНДР
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Супутник-шпигун Південної Кореї отримав перші фото столиці КНДР

КНДР
Джерело:  Yonhap

Південна Корея у грудні запустила перший військовий супутник. Він вже успішно передав зображення "хорошої роздільної здатності" центру Пхеньяна, столиці КНДР.

Супутник Південної Кореї сфотографував Пхеньян

Згідно з джерелами видання Yonhap, знімки регіонів Північної Кореї, включаючи Пхеньян, були тестовими, аби перевірити електрооптичні та інфрачервоні камери.

З огляду на результати редагування нещодавно переданих супутникових фотографій, роздільна здатність настільки ж хороша, як і очікувалося, — повідомило військове джерело.

Зазначається, що на фото чітко видно центральний район Пхеньяна і судна в порту.

Військові не показують супутникових знімків та не вказують точних об'єктів, зафіксованих на зображеннях, однак відомо, що в центрі Пхеньяна розташована будівля штаб-квартири Трудової партії Кореї, де розташований офіс лідера Кім Чен Ина.

Очікується, що супутник розпочне повномасштабну розвідувальну місію у червні або липні. Він допоможе зменшити сильну залежність Південної Кореї від американських супутникових зображень Північної Кореї.

Що відомо про супутники Південної Кореї

Як відомо, перший південнокорейський військовий супутник-шпигун був виведений на орбіту з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії 2 грудня.

Це дозволило Південній Кореї самостійно отримати супутникові зображення північнокорейських військових і керівництва.

До 2025 року Південна Корея планує відправити в космос ще чотири супутники для кращого моніторингу Північної Кореї. Наступний планується запустити в квітні з бази ВВС у Флориді.

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