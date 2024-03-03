Супутник-шпигун Південної Кореї отримав перші фото столиці КНДР

Південна Корея у грудні запустила перший військовий супутник. Він вже успішно передав зображення "хорошої роздільної здатності" центру Пхеньяна, столиці КНДР.
Супутник Південної Кореї сфотографував Пхеньян
Згідно з джерелами видання Yonhap, знімки регіонів Північної Кореї, включаючи Пхеньян, були тестовими, аби перевірити електрооптичні та інфрачервоні камери.
Зазначається, що на фото чітко видно центральний район Пхеньяна і судна в порту.
Військові не показують супутникових знімків та не вказують точних об'єктів, зафіксованих на зображеннях, однак відомо, що в центрі Пхеньяна розташована будівля штаб-квартири Трудової партії Кореї, де розташований офіс лідера Кім Чен Ина.
Очікується, що супутник розпочне повномасштабну розвідувальну місію у червні або липні. Він допоможе зменшити сильну залежність Південної Кореї від американських супутникових зображень Північної Кореї.
Що відомо про супутники Південної Кореї
Як відомо, перший південнокорейський військовий супутник-шпигун був виведений на орбіту з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії 2 грудня.
Це дозволило Південній Кореї самостійно отримати супутникові зображення північнокорейських військових і керівництва.
До 2025 року Південна Корея планує відправити в космос ще чотири супутники для кращого моніторингу Північної Кореї. Наступний планується запустити в квітні з бази ВВС у Флориді.
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