Что не так с отношениями Кейт Миддлтон и принца Уильяма — данные инсайдера
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Культура
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Что не так с отношениями Кейт Миддлтон и принца Уильяма — данные инсайдера

Кейт Миддлтон не воспринимает Уильяма как главу семьи
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Источник:  Fox News

Писатель Том Квинн, близкий к королевской семье, написал новую книгу "Да, госпожа: Тайная жизнь королевских слуг". В ней он откровенно рассказал о том, как со временем изменились отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Главные тезисы

  • Кейт Миддлтон не воспринимает принца Уильяма как главу семьи, она относится к нему как к четвертому сыну.
  • Инсайдерская информация от Тома Квинна раскрывает, что Кейт имеет влияние на решение принца и умеет успокаивать его, когда нужно.

Кейт Миддлтон не воспринимает Уильяма как главу семьи

По словам Тома Квинна, на самом деле Кейт относится к своему мужу, как к "четвертому ребенку".

Более того, инсайдер утверждает, что она действительно может влиять на решение принца и даже способна его успокоить, если возникнет такая потребность.

Об этом писатель узнал от сотен бывших и работающих сотрудников королевского дворца, с которыми ему удалось пообщаться.

Принцесса Кейт настолько сильно повлияла на своего избранника, что порой относится к нему как "к своему четвертому сыну". У нее есть на него влияние, и она может успокоить любимого в нужный момент.

Что важно понимать, Кейт и Уильям поженились еще 14 лет назад и воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотты и принца Луи.

Фото: facebook.com/katemiddletonqueen

По словам Квинна, иногда у Вильяма случаются небольшие истерики и раздражения. Однако жена имеет к нему особый подход и способна справиться с капризами принца так же, как с истериками их троих детей.

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