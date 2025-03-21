Что не так с отношениями Кейт Миддлтон и принца Уильяма — данные инсайдера

Писатель Том Квинн, близкий к королевской семье, написал новую книгу "Да, госпожа: Тайная жизнь королевских слуг". В ней он откровенно рассказал о том, как со временем изменились отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
Главные тезисы
- Кейт Миддлтон не воспринимает принца Уильяма как главу семьи, она относится к нему как к четвертому сыну.
- Инсайдерская информация от Тома Квинна раскрывает, что Кейт имеет влияние на решение принца и умеет успокаивать его, когда нужно.
Кейт Миддлтон не воспринимает Уильяма как главу семьи
По словам Тома Квинна, на самом деле Кейт относится к своему мужу, как к "четвертому ребенку".
Более того, инсайдер утверждает, что она действительно может влиять на решение принца и даже способна его успокоить, если возникнет такая потребность.
Об этом писатель узнал от сотен бывших и работающих сотрудников королевского дворца, с которыми ему удалось пообщаться.
Что важно понимать, Кейт и Уильям поженились еще 14 лет назад и воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотты и принца Луи.
По словам Квинна, иногда у Вильяма случаются небольшие истерики и раздражения. Однако жена имеет к нему особый подход и способна справиться с капризами принца так же, как с истериками их троих детей.
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