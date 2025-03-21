Что не так с отношениями Кейт Миддлтон и принца Уильяма — данные инсайдера

Писатель Том Квинн, близкий к королевской семье, написал новую книгу "Да, госпожа: Тайная жизнь королевских слуг". В ней он откровенно рассказал о том, как со временем изменились отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Кейт Миддлтон не воспринимает Уильяма как главу семьи

По словам Тома Квинна, на самом деле Кейт относится к своему мужу, как к "четвертому ребенку".

Более того, инсайдер утверждает, что она действительно может влиять на решение принца и даже способна его успокоить, если возникнет такая потребность.

Об этом писатель узнал от сотен бывших и работающих сотрудников королевского дворца, с которыми ему удалось пообщаться.

Принцесса Кейт настолько сильно повлияла на своего избранника, что порой относится к нему как "к своему четвертому сыну". У нее есть на него влияние, и она может успокоить любимого в нужный момент. Поделиться

Что важно понимать, Кейт и Уильям поженились еще 14 лет назад и воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотты и принца Луи.

Фото: facebook.com/katemiddletonqueen