Що не так зі стосунками Кейт Міддлтон та принца Вільяма — дані інсайдера

Письменник Том Квінн, який є близьким до королівської родини, написав нову книгу "Так, пані: Таємне життя королівських слуг". У ній він відверто розповів про те, як з часом змінилися стосунки Кейт Міддлтон та принца Вільяма.
Головні тези:
- Кейт Міддлтон не сприймає принца Вільяма як главу родини, вона ставиться до нього, як до четвертого сина.
- Інсайдерська інформація від Тома Квінна розкриває, що Кейт має вплив на рішення принца та вміє вгамовувати його, коли потрібно.
Кейт Міддлтон не сприймає Вільяма як главу родини
За словами Тома Квінна, насправді Кейт ставиться до свого чоловіка, як до "четвертої дитини".
Ба більше, інсайдер стверджує, що вона дійсно може впливати на рішення принца та навіть здатна його вгамувати, якщо виникне така потреба.
Про це письменник дізнався від сотень колишніх і чинних співробітників королівського палацу, з якими йому вдалося поспілкуватися.
Що важливо розуміти, Кейт та Вільям одружилася ще 14 років тому та виховують трьох дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.
За словами Квінна, інколи у Вільяма трапляють невеликі істерики та роздратування. Однак дружина має до нього особливий підхід та здатна впоратися з капризами принца так само, як з істериками їхніх трьох дітей.
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