Що не так зі стосунками Кейт Міддлтон та принца Вільяма — дані інсайдера

Письменник Том Квінн, який є близьким до королівської родини, написав нову книгу "Так, пані: Таємне життя королівських слуг". У ній він відверто розповів про те, як з часом змінилися стосунки Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

Кейт Міддлтон не сприймає Вільяма як главу родини

За словами Тома Квінна, насправді Кейт ставиться до свого чоловіка, як до "четвертої дитини".

Ба більше, інсайдер стверджує, що вона дійсно може впливати на рішення принца та навіть здатна його вгамувати, якщо виникне така потреба.

Про це письменник дізнався від сотень колишніх і чинних співробітників королівського палацу, з якими йому вдалося поспілкуватися.

Принцеса Кейт настільки сильно вплинула на свого обранця, що деколи ставиться до нього, як "до свого четвертого сина". У неї є на нього вплив, та вона може заспокоїти коханого у потрібний момент. Поширити

Що важливо розуміти, Кейт та Вільям одружилася ще 14 років тому та виховують трьох дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Фото: facebook.com/katemiddletonqueen