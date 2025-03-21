Що не так зі стосунками Кейт Міддлтон та принца Вільяма — дані інсайдера
Категорія
Культура
Дата публікації

Що не так зі стосунками Кейт Міддлтон та принца Вільяма — дані інсайдера

Кейт Міддлтон не сприймає Вільяма як главу родини
Джерело:  Fox News

Письменник Том Квінн, який є близьким до королівської родини, написав нову книгу "Так, пані: Таємне життя королівських слуг". У ній він відверто розповів про те, як з часом змінилися стосунки Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

Головні тези:

  • Кейт Міддлтон не сприймає принца Вільяма як главу родини, вона ставиться до нього, як до четвертого сина.
  • Інсайдерська інформація від Тома Квінна розкриває, що Кейт має вплив на рішення принца та вміє вгамовувати його, коли потрібно.

Кейт Міддлтон не сприймає Вільяма як главу родини

За словами Тома Квінна, насправді Кейт ставиться до свого чоловіка, як до "четвертої дитини".

Ба більше, інсайдер стверджує, що вона дійсно може впливати на рішення принца та навіть здатна його вгамувати, якщо виникне така потреба.

Про це письменник дізнався від сотень колишніх і чинних співробітників королівського палацу, з якими йому вдалося поспілкуватися.

Принцеса Кейт настільки сильно вплинула на свого обранця, що деколи ставиться до нього, як "до свого четвертого сина". У неї є на нього вплив, та вона може заспокоїти коханого у потрібний момент.

Що важливо розуміти, Кейт та Вільям одружилася ще 14 років тому та виховують трьох дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Фото: facebook.com/katemiddletonqueen

За словами Квінна, інколи у Вільяма трапляють невеликі істерики та роздратування. Однак дружина має до нього особливий підхід та здатна впоратися з капризами принца так само, як з істериками їхніх трьох дітей.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Принц Вільям таємно відвідав військову базу Жешув біля кордону з Україною
Принц Вільям таємно відвідав військову базу Жешув біля кордону з Україною
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Кейт Міддлтон та принца Вільяма побачили разом після чуток про розлучення — відео
Кейт Міддлтон та принц Вільям
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Рак у Кейт Міддлтон. Принц Вільям уперше виступив з коментарем
Принц Вільям

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?